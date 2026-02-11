Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar, em Franca. A abordagem ocorreu na rua Miguel Elias, após denúncia de que ele estaria comercializando entorpecentes na região do Ângela Rosa, na noite desta terça-feira, 10, utilizando um Fiat Palio.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais tinham informações de que o suspeito utilizava o veículo para a prática do tráfico e que residia no Parque Progresso. Durante patrulhamento, a equipe localizou o carro estacionado com dois ocupantes em seu interior - o jovem de 21 anos, que conduzia o automóvel, e uma mulher de 22 anos, proprietária do veículo.
Ainda segundo os militares, no momento da aproximação foi possível visualizar dois tabletes de maconha sobre as pernas do condutor. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem imediata. Com ele, além dos tabletes - que pesaram aproximadamente 180 gramas - foram encontrados R$ 245 em dinheiro. Com a passageira, nada de ilícito foi localizado.
Questionados, ambos afirmaram que estavam apenas “dando uma volta”. O jovem apresentou endereço diferente do que constava na denúncia, enquanto a mulher confirmou o endereço no Parque Progresso.
Drogas e materiais para preparo foram encontrados na residência
A equipe se deslocou até o imóvel indicado. No local, as chaves que estavam no veículo abriram o cadeado do portão, sendo a entrada franqueada pela moradora.
Durante a vistoria, os policiais localizaram, 4 tijolos de maconha,15 porções da droga, totalizando 3,021 kg, 7 porções de flor de maconha (0,188 kg), 17 porções de substância conhecida como “dry ice” (0,043 kg), armazenadas no congelador, aproximadamente 2 litros de lança-perfume, 3 balanças de precisão, diversas embalagens tipo zip lock, papel filme, faca com resquícios de maconha, R$ 318 em dinheiro, e 2 cadernos com anotações semelhantes a contabilidade do tráfico. Ao todo, mais de 3 quilos de maconha foram apreendidos, além de outros materiais característicos do preparo e fracionamento para venda.
Em depoimento, a mulher de 22 anos afirmou que sabia apenas da existência de cerca de 25 gramas de maconha e dos dois litros de lança-perfume na residência, alegando que seriam para consumo do companheiro, que segundo ela é usuário. Disse ainda que desconhecia a existência do restante dos entorpecentes e materiais encontrados.
Ela autorizou o acesso ao seu celular para comprovar vínculo empregatício, informando que trabalha como atendente. Segundo a autoridade policial, não foram identificados, neste momento, elementos suficientes que comprovassem participação direta dela no tráfico, entendendo-se que eventual conivência não configura, por si só, infração penal. Assim, ela foi liberada.
Já o jovem de 21 anos optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório.
Diante da quantidade de droga apreendida, da variedade de entorpecentes, do material utilizado para embalo e das anotações encontradas, o delegado entendeu estarem presentes os elementos de autoria e materialidade do crime.
O jovem foi indiciado por tráfico de drogas, permanecendo preso e sendo encaminhado à cadeia pública de Franca, onde aguarda audiência de custódia.
O veículo Fiat Palio foi apreendido. As substâncias foram encaminhadas para perícia, sendo a maconha já constatada provisoriamente por laudo técnico. O lança-perfume será analisado pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e, posteriormente, pelo Instituto de Criminalística.
