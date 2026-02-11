Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar, em Franca. A abordagem ocorreu na rua Miguel Elias, após denúncia de que ele estaria comercializando entorpecentes na região do Ângela Rosa, na noite desta terça-feira, 10, utilizando um Fiat Palio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais tinham informações de que o suspeito utilizava o veículo para a prática do tráfico e que residia no Parque Progresso. Durante patrulhamento, a equipe localizou o carro estacionado com dois ocupantes em seu interior - o jovem de 21 anos, que conduzia o automóvel, e uma mulher de 22 anos, proprietária do veículo.

Ainda segundo os militares, no momento da aproximação foi possível visualizar dois tabletes de maconha sobre as pernas do condutor. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem imediata. Com ele, além dos tabletes - que pesaram aproximadamente 180 gramas - foram encontrados R$ 245 em dinheiro. Com a passageira, nada de ilícito foi localizado.