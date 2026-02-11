Uma denúncia enviada ao Portal GCN/Sampi alerta para uma situação de risco diário na rotatória de acesso ao Condomínio Olivito, no Núcleo Agrícola Alpha, em Franca. Segundo relatos de quem trafega pelo local, a imprudência de grupos de ciclistas tem causado transtornos e, em alguns casos, acidentes.

O ponto crítico é o trevo que recebe o fluxo de veículos e pedestres que descem da região da Unifran. De acordo com o denunciante, os ciclistas aproveitam a descida para ganhar velocidade e entram na rotatória "com tudo", muitas vezes ignorando a preferencial e a sinalização de solo.

Sinalização ignorada

Imagens enviadas pelo leitor mostram que o local possui a inscrição "Pare" pintada no asfalto, justamente para tentar conter a velocidade e organizar o trânsito na conversão à esquerda.