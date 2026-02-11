Uma denúncia enviada ao Portal GCN/Sampi alerta para uma situação de risco diário na rotatória de acesso ao Condomínio Olivito, no Núcleo Agrícola Alpha, em Franca. Segundo relatos de quem trafega pelo local, a imprudência de grupos de ciclistas tem causado transtornos e, em alguns casos, acidentes.
O ponto crítico é o trevo que recebe o fluxo de veículos e pedestres que descem da região da Unifran. De acordo com o denunciante, os ciclistas aproveitam a descida para ganhar velocidade e entram na rotatória "com tudo", muitas vezes ignorando a preferencial e a sinalização de solo.
Sinalização ignorada
Imagens enviadas pelo leitor mostram que o local possui a inscrição "Pare" pintada no asfalto, justamente para tentar conter a velocidade e organizar o trânsito na conversão à esquerda.
"Faço essa denúncia pois todos os dias tem ciclista dando voltas no bairro e causando transtornos. Já foi colocado escrito no chão para reduzir o problema, mas eles descem em alta velocidade. Interessante que já tive várias vezes problemas com ciclistas, enquanto os motoristas respeitam", desabafa o morador.
Ainda segundo o relato, o desrespeito às normas de trânsito no local já resultou em vários acidentes. A preocupação é que, com a alta velocidade na descida da universidade, o tempo de reação dos motoristas que já estão na rotatória é reduzido, aumentando o risco de colisões graves.
Comentários
1 Comentários
-
renildo padua 5 horas atrásFácil resolver, coloca lombadas nas vias.