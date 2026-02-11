11 de fevereiro de 2026
ROUBO

Bandidos invadem fazenda, amarram caseiro e roubam caminhonetes

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Um dos tratores levados no assalto em Ipuã
Um dos tratores levados no assalto em Ipuã

Um roubo de grande proporção foi registrado na Fazenda Figueira, em Ipuã, na noite desta segunda-feira. 9. Cerca de seis homens armados invadiram a propriedade rural por volta das 20h e renderam o caseiro.

Segundo as informações apuradas plea reportagem, o funcionário foi amarrado e mantido sob ameaça pelos criminosos, enquanto o grupo realizava o roubo. A ação durou horas e resultou em um prejuízo significativo.

Os assaltantes fugiram levando duas caminhonetes, dois tratores, além de outras máquinas e objetos da fazenda.

O caseiro só conseguiu se soltar na manhã do dia seguinte, quando então acionou a polícia.

Equipes da Polícia Militar de Ipuã e da região estão realizando diligências e buscas para localizar os suspeitos e recuperar os bens roubados.

Qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser repassada de forma anônima pelo telefone 190.

