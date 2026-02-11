Um roubo de grande proporção foi registrado na Fazenda Figueira, em Ipuã, na noite desta segunda-feira. 9. Cerca de seis homens armados invadiram a propriedade rural por volta das 20h e renderam o caseiro.
Segundo as informações apuradas plea reportagem, o funcionário foi amarrado e mantido sob ameaça pelos criminosos, enquanto o grupo realizava o roubo. A ação durou horas e resultou em um prejuízo significativo.
Os assaltantes fugiram levando duas caminhonetes, dois tratores, além de outras máquinas e objetos da fazenda.
O caseiro só conseguiu se soltar na manhã do dia seguinte, quando então acionou a polícia.
Equipes da Polícia Militar de Ipuã e da região estão realizando diligências e buscas para localizar os suspeitos e recuperar os bens roubados.
Qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser repassada de forma anônima pelo telefone 190.
