Um roubo de grande proporção foi registrado na Fazenda Figueira, em Ipuã, na noite desta segunda-feira. 9. Cerca de seis homens armados invadiram a propriedade rural por volta das 20h e renderam o caseiro.

Segundo as informações apuradas plea reportagem, o funcionário foi amarrado e mantido sob ameaça pelos criminosos, enquanto o grupo realizava o roubo. A ação durou horas e resultou em um prejuízo significativo.

Os assaltantes fugiram levando duas caminhonetes, dois tratores, além de outras máquinas e objetos da fazenda.