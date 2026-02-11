Uma idosa de 60 anos ficou ferida após um motorista de aplicativo arrancar o veículo antes que ela conseguisse entrar completamente no carro. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, 9, na avenida Abrahão Brickmann, em Franca.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. No vídeo, é possível ver um Fiat Palio, utilizado como carro de aplicativo, chegando ao local para buscar os passageiros. Na calçada, estavam uma criança, a vítima de 60 anos e uma outra mulher, que aguardavam encostadas no muro e se protegiam da chuva com guarda-chuvas.
Primeiro, a criança e a mulher entram no veículo. Em seguida, enquanto a vítima de 60 anos ainda fechava o guarda-chuva que segurava nas mãos e colocava uma das pernas para dentro do carro, o motorista arranca repentinamente.
Com o movimento inesperado, a mulher perde o equilíbrio, se descontrola e cai no chão, batendo braços e costas.
Após a queda, o motorista ainda desce do veículo e vai até a mulher. No entanto, segundo as informações apuradas, ele deixou o local logo depois, deixando as passageiras na via.
A vítima sofreu ferimentos nos braços e nas costas. A filha dela registrou um boletim de ocorrência, e o caso deverá ser apurado.
