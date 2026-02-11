Uma aposta de Franca acertou quatro dezenas na Quina e ficou a apenas um número de faturar o prêmio principal de R$ 15 milhões. O sorteio foi realizado nessa terça-feira, 10, pelas Loterias Caixa, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O apostador fez um jogo simples, com cinco dezenas, pela internet, ao custo de R$ 3. Por ter acertado a quadra, terá direito ao prêmio de R$ 6.999,98.
Além do bilhete de Franca, outras 84 apostas em todo o Brasil também ficaram a um número da bolada.
As dezenas sorteadas foram: 01, 06, 24, 47, 60.
Como ninguém acertou as cinco dezenas, a Quina acumulou e deve pagar R$ 16,5 milhões no sorteio desta quarta-feira, 11. Para levar o prêmio principal, é preciso acertar cinco números entre os 80 disponíveis no volante.
