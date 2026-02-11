Veja o obituário desta quarta-feira, 11, em Franca:
Nome: Neuza Costa Machado
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Carlos Augusto Gonçalves
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Carlos Eduardo Rosa de Andrade
Idade: 71 anos
Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Geralda Ribeiro da Silva
Idade: 90 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Maria Aparecida Quintilhano
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Santo Agostinho
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
