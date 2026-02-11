11 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FUGIU

Capivara aparece no Residencial Paraíso e mobiliza Bombeiros

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/WhatsApp/GCN
Capivara avistada no Residencial Paraíso, em Franca
Capivara avistada no Residencial Paraíso, em Franca

Moradores do Residencial Paraíso, em Franca, foram surpreendidos por uma visita inesperada nas primeiras horas desta quarta-feira, 11. Por volta das 4h50, uma capivara de grande porte foi avistada na rua Maria Martins de Araújo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do animal, que aparentava estar sadio. No entanto, durante a tentativa de captura, o animal conseguiu fugir das equipes e não foi mais localizado.

Embora a cena chame a atenção, a principal preocupação da vizinhança é com o risco à saúde pública. As capivaras são hospedeiras do carrapato-estrela, o principal transmissor da febre maculosa, uma doença infecciosa grave que pode ser fatal se não tratada rapidamente.

Febre maculosa

A febre maculosa é causada por bactérias do gênero Rickettsia. Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas iniciais podem ser confundidos com outras doenças, o que reforça a necessidade de buscar ajuda médica ao notar:

  • febre alta e dor de cabeça intensa;
  • náuseas, vômitos e dor abdominal;
  • vermelhidão nas palmas das mãos e solas dos pés;
  • em casos graves, pode haver paralisia e gangrena.

A orientação para quem avistar animais silvestres em áreas urbanas é não se aproximar e acionar imediatamente os órgãos competentes (Bombeiros ou Polícia Ambiental), evitando o contato direto com o animal ou com a vegetação onde ele circula.

  • Corpo de Bombeiros: 193
  • Polícia Militar: 190

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários