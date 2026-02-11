Moradores do Residencial Paraíso, em Franca, foram surpreendidos por uma visita inesperada nas primeiras horas desta quarta-feira, 11. Por volta das 4h50, uma capivara de grande porte foi avistada na rua Maria Martins de Araújo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do animal, que aparentava estar sadio. No entanto, durante a tentativa de captura, o animal conseguiu fugir das equipes e não foi mais localizado.
Embora a cena chame a atenção, a principal preocupação da vizinhança é com o risco à saúde pública. As capivaras são hospedeiras do carrapato-estrela, o principal transmissor da febre maculosa, uma doença infecciosa grave que pode ser fatal se não tratada rapidamente.
Febre maculosa
A febre maculosa é causada por bactérias do gênero Rickettsia. Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas iniciais podem ser confundidos com outras doenças, o que reforça a necessidade de buscar ajuda médica ao notar:
- febre alta e dor de cabeça intensa;
- náuseas, vômitos e dor abdominal;
- vermelhidão nas palmas das mãos e solas dos pés;
- em casos graves, pode haver paralisia e gangrena.
A orientação para quem avistar animais silvestres em áreas urbanas é não se aproximar e acionar imediatamente os órgãos competentes (Bombeiros ou Polícia Ambiental), evitando o contato direto com o animal ou com a vegetação onde ele circula.
- Corpo de Bombeiros: 193
- Polícia Militar: 190
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.