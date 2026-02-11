Moradores do Residencial Paraíso, em Franca, foram surpreendidos por uma visita inesperada nas primeiras horas desta quarta-feira, 11. Por volta das 4h50, uma capivara de grande porte foi avistada na rua Maria Martins de Araújo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do animal, que aparentava estar sadio. No entanto, durante a tentativa de captura, o animal conseguiu fugir das equipes e não foi mais localizado.

Embora a cena chame a atenção, a principal preocupação da vizinhança é com o risco à saúde pública. As capivaras são hospedeiras do carrapato-estrela, o principal transmissor da febre maculosa, uma doença infecciosa grave que pode ser fatal se não tratada rapidamente.

Febre maculosa