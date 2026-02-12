O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abriu, na quarta-feira, 11, as inscrições para novos cursos gratuitos na área da beleza. Ao todo, são 56 vagas divididas entre módulos de Automaquiagem e Maquiagem Profissional.
O processo é totalmente online. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura, na aba Caminho para o Emprego (clicando aqui). Para participar, é necessário ter mais de 18 anos.
Opções de cursos e locais
1. Automaquiagem – Mês das Mulheres (40 vagas)
Curso rápido e noturno, realizado em bairros:
- Turma 1 (Jardim Redentor): aulas dias 2 e 3 de março, das 19h às 22h, na Igreja Quadrangular Família Global.
- Turma 2 (City Petrópolis): aulas dias 4 e 5 de março, das 19h às 22h, no Centro Comunitário do bairro.
2. Maquiagem Profissional (16 vagas)
Curso extenso para quem busca fonte de renda, realizado na sede do Fussol (Vila Santo Antônio):
- Duração: de 23 de março a 18 de maio (aulas às segundas e terças).
- Horários: turma da manhã (8h às 12h) ou tarde (13h às 17h) – são 8 vagas por turma.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no Fussol pelo telefone (16) 3711-9311.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.