O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abriu, na quarta-feira, 11, as inscrições para novos cursos gratuitos na área da beleza. Ao todo, são 56 vagas divididas entre módulos de Automaquiagem e Maquiagem Profissional.

O processo é totalmente online. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura, na aba Caminho para o Emprego (clicando aqui). Para participar, é necessário ter mais de 18 anos.

Opções de cursos e locais

1. Automaquiagem – Mês das Mulheres (40 vagas)