Estão abertas as inscrições para o Programa Cursinho Popular, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que oferece preparação gratuita para jovens e adultos que desejam prestar vestibulares e o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).
O curso é destinado a pessoas que estejam cursando o último ano do ensino médio ou que já tenham concluído os estudos. Ao todo, são oferecidas 40 vagas. Caso a procura supere a oferta, a organização realizará uma prova para selecionar os candidatos.
Como se inscrever?
Os interessados têm até o dia 6 de março para garantir a participação. As inscrições são presenciais e devem ser feitas na Escola Municipal “Prof. Antônio Sicchierolli”, localizada no Residencial Baldassari.
- Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h.
- Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de endereço.
As aulas terão início no dia 9 de março e serão ministradas no mesmo local das inscrições (Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, 929). O curso é noturno, funcionando de segunda a sexta, das 19h às 22h10.
Segundo a secretária de Educação, Márcia Gatti, o programa é fundamental para democratizar o acesso ao ensino superior. "É uma grande oportunidade que as pessoas têm, gratuitamente, de se prepararem para conquistar uma vaga na graduação, se qualificando para o mercado de trabalho e para a vida", afirmou.
Os telefones (16) 3706-8220, 3706-8222 e 3711-9219 estão disponíveis para contato.
