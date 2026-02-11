Estão abertas as inscrições para o Programa Cursinho Popular, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que oferece preparação gratuita para jovens e adultos que desejam prestar vestibulares e o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O curso é destinado a pessoas que estejam cursando o último ano do ensino médio ou que já tenham concluído os estudos. Ao todo, são oferecidas 40 vagas. Caso a procura supere a oferta, a organização realizará uma prova para selecionar os candidatos.

Como se inscrever?

Os interessados têm até o dia 6 de março para garantir a participação. As inscrições são presenciais e devem ser feitas na Escola Municipal “Prof. Antônio Sicchierolli”, localizada no Residencial Baldassari.