A família de José Luciano Quintino, de 47 anos, está preocupada com seu desaparecimento em Ituverava e pede ajuda para encontrá-lo. A Polícia Civil emitiu um alerta nesta terça-feira, 10, solicitando a colaboração da população nas buscas.

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi registrado pela mãe dele, Maria Luciene Quintino, que procurou a polícia e comunicou o sumiço do filho. Desde então, o caso passou a ser investigado.

A Polícia Civil informou que solicitou a divulgação do desaparecimento em caráter geral e o repasse das informações para equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros, com o objetivo de ampliar as buscas e aumentar as chances de localização.