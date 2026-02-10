A família de José Luciano Quintino, de 47 anos, está preocupada com seu desaparecimento em Ituverava e pede ajuda para encontrá-lo. A Polícia Civil emitiu um alerta nesta terça-feira, 10, solicitando a colaboração da população nas buscas.
De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi registrado pela mãe dele, Maria Luciene Quintino, que procurou a polícia e comunicou o sumiço do filho. Desde então, o caso passou a ser investigado.
A Polícia Civil informou que solicitou a divulgação do desaparecimento em caráter geral e o repasse das informações para equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros, com o objetivo de ampliar as buscas e aumentar as chances de localização.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a encontrar José Luciano Quintino deve entrar em contato com a família. O telefone disponível é o da mãe, Maria Luciene Quintino: (34) 9880-2382.
A Polícia Civil reforça que informações também podem ser repassadas de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia, como o 181 (Disque Denúncia).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.