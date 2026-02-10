Mais de 60 motoristas foram multados na manhã desta terça-feira, 10, por andar pelo acostamento na rodovia José Fregonezi (SP-328), em Ribeirão Preto. A fiscalização foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária após denúncias de condutores que trafegam regularmente pelo trecho, que liga o distrito de Bonfim Paulista.
A operação aconteceu nas proximidades do final da avenida Presidente Vargas, na região Sul da cidade. Segundo a Tribuna Ribeirão, a ação foi montada justamente após o registro de diversas reclamações sobre veículos que utilizavam o acostamento de forma irregular.
Além de coibir o tráfego pelo acostamento, os policiais também fiscalizaram motoristas que desrespeitavam a faixa de canalização, utilizada na sinalização horizontal da via para organizar o fluxo de veículos.
De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), trafegar pelo acostamento ou pela faixa de canalização é considerado infração gravíssima.
Os motoristas autuados receberam sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e estão sujeitos a multa no valor de R$ 880,41.
Comentários
2 Comentários
-
Abreu 7 horas atrásSituações desse tipo, ao invés de virar motivo para os policia rodoviários trabalharem batizando o trecho evitando situações de acidentes, viram oportunidades para eles ficarem escondidos esperando os infratores para faturar com atuações e multas. Noutras palavras, segurança no trânsito fica em planos secundários, o mais importante é faturar. Depois dizem que não existe a indústria da multa, e a diretriz para que isso aconteça vem de cima, vem do governador que adora privatizar tudo para que as tarifas dobrem de preços depois, como foi no caso da Sabesp.
-
Daniel Freitas 19 horas atrásMas veja o que a policia rodoviária faz: Tráfegar pelo acostamento é perigoso e pode provocar acidente?, a resposta é sim, por isso é infração de trânsito, então a polícia rodoviária deveria evitar esse perigo e ficar numa posição que evitasse esse tipo de conduta perigosa, pois não?. NO ENTANTO eles se colocam numa posição que, ao invés de evitar essa ameaça à segurança, eles ficam esperando quem não está vendo eles para transformar esse tipo de infração em um tipo gerador de infrações e fonte de arrecadação de dinheiro fácil, ou seja, exploda-se a segurança viária e viva a fonte de autuação e arrecadação de multas. Depois não aceitam o que todo mundo sabe que existe uma filosofia do governo de implementar e desenvolver a famigerada e muito conhecuda indústria da multa. Atuar no sentido de promover a segurança viária?, essa que se exploda, o negócio é faturar....$$$$