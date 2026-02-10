Mais de 60 motoristas foram multados na manhã desta terça-feira, 10, por andar pelo acostamento na rodovia José Fregonezi (SP-328), em Ribeirão Preto. A fiscalização foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária após denúncias de condutores que trafegam regularmente pelo trecho, que liga o distrito de Bonfim Paulista.

A operação aconteceu nas proximidades do final da avenida Presidente Vargas, na região Sul da cidade. Segundo a Tribuna Ribeirão, a ação foi montada justamente após o registro de diversas reclamações sobre veículos que utilizavam o acostamento de forma irregular.

Além de coibir o tráfego pelo acostamento, os policiais também fiscalizaram motoristas que desrespeitavam a faixa de canalização, utilizada na sinalização horizontal da via para organizar o fluxo de veículos.