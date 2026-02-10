Unidades de saúde, escolas, creches, residências e a lista continua. Todos esses espaços – sejam públicos ou privados – já foram alvo de furto de fiação em Franca. Para dar um basta nessa situação – ou, ao menos, tentar –, a Câmara Municipal de Franca aprovou o projeto de lei que proíbe a comercialização de fios e cabos de cobre queimados ou descascados. A proposta, de autoria de Marcelo Tidy (MDB), passou por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira, 10.

O texto estabelece a proibição da compra, venda, troca, recebimento, transporte, armazenamento ou qualquer tipo de negociação de fios e cabos de cobre queimados ou descascados, com exceção daqueles em que haja comprovação da origem legal do material.

O objetivo é combater o mercado ilegal desse tipo de produto. “Vários depósitos têm comprado fios queimados, que são a origem de material roubado ou furtado”, disse Tidy.