Casal é preso enquanto dava 'rolê' com carro furtado na região

Sampi/Franca
Divulgação/Polícia Militar
Volkswagen Polo, de cor branca, que havia sido furtado
Um casal foi preso suspeito de furtar um carro em Igarapava, na região de Franca. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela vítima logo após o crime, na tarde desta segunda-feira, 9.

Durante as buscas pela cidade, os policiais encontraram o Volkswagen Polo, de cor branca, furtado, e abordaram os suspeitos, que estavam dando um “rolê” pela cidade.

Ainda de acordo com a corporação, o casal confessou o furto e recebeu voz de prisão.

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. O veículo foi recuperado e devolvido à vítima.

