Um casal foi preso suspeito de furtar um carro em Igarapava, na região de Franca. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela vítima logo após o crime, na tarde desta segunda-feira, 9.

Durante as buscas pela cidade, os policiais encontraram o Volkswagen Polo, de cor branca, furtado, e abordaram os suspeitos, que estavam dando um “rolê” pela cidade.

Ainda de acordo com a corporação, o casal confessou o furto e recebeu voz de prisão.