Um casal foi preso suspeito de furtar um carro em Igarapava, na região de Franca. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela vítima logo após o crime, na tarde desta segunda-feira, 9.
Durante as buscas pela cidade, os policiais encontraram o Volkswagen Polo, de cor branca, furtado, e abordaram os suspeitos, que estavam dando um “rolê” pela cidade.
Ainda de acordo com a corporação, o casal confessou o furto e recebeu voz de prisão.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. O veículo foi recuperado e devolvido à vítima.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.