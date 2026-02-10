Um adolescente foi apreendido após ser flagrado com uma pistola de brinquedo e uma porção de maconha, na tarde desta terça-feira, 10, em Jeriquara, na região de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima e, durante a averiguação, conseguiu abordar o menor. Na revista, os policiais encontraram a réplica de uma arma de fogo e a droga.

O simulacro e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados para as providências judiciais.