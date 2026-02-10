11 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DETIDO

Adolescente é pego com arma falsa e maconha na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google Maps
Delegacia de Polícia, para onde o jovem foi detido
Delegacia de Polícia, para onde o jovem foi detido

Um adolescente foi apreendido após ser flagrado com uma pistola de brinquedo e uma porção de maconha, na tarde desta terça-feira, 10, em Jeriquara, na região de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima e, durante a averiguação, conseguiu abordar o menor. Na revista, os policiais encontraram a réplica de uma arma de fogo e a droga.

O simulacro e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados para as providências judiciais.

Após o registro da ocorrência, o adolescente foi liberado e entregue à mãe. O caso será acompanhado pela Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários