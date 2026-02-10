Policiais militares localizaram duas motocicletas abandonadas na madrugada desta terça-feira, 10, nas proximidades da ponte que liga Igarapava (SP) a Delta (MG), na rodovia Anhanguera.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento ostensivo pela região quando encontrou os veículos deixados às margens da via. Durante a verificação dos dados, foi constatado que uma das motos tinha registro de furto no estado de Minas Gerais.

A outra motocicleta não apresentava queixa criminal, mas foi apreendida para averiguação.