GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
INVESTIGAÇÃO

PM encontra motos abandonadas na ponte entre Igarapava e Delta-MG

Reprodução
Motos encontradas por policiais militares nas proximidades da ponte que liga Igarapava (SP) a Delta (MG)
Motos encontradas por policiais militares nas proximidades da ponte que liga Igarapava (SP) a Delta (MG)

Policiais militares localizaram duas motocicletas abandonadas na madrugada desta terça-feira, 10, nas proximidades da ponte que liga Igarapava (SP) a Delta (MG), na rodovia Anhanguera.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento ostensivo pela região quando encontrou os veículos deixados às margens da via. Durante a verificação dos dados, foi constatado que uma das motos tinha registro de furto no estado de Minas Gerais.

A outra motocicleta não apresentava queixa criminal, mas foi apreendida para averiguação.

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. As motocicletas ficaram à disposição da Polícia Civil, que vai investigar quem abandonou os veículos e as circunstâncias do furto.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

