Ainda sem a definição da parte artística da 55ª Expoagro, a Prefeitura de Franca, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, lançou três licitações para a feira que ocorrerá de 14 a 24 de maio de 2026, no Parque "Fernando Costa".

Os editais foram publicados na edição do Diário Oficial do Município de terça-feira, 10. O primeiro busca contratar empresa especializada na coordenação técnica da exposição e julgamento da raça Mangalarga Marchador, nos dias 21, 22 e 23 de maio. As propostas podem sem feitas até o dia 9 de março de 2026, 14h30. O valor estipulado é de R$ 13.841,52.

O segundo edital é para locação de equipamentos e estruturas (tronco brete completo com balança eletrônica) para o evento. A data final das propostas é até 10 de março de 2026, 9h30, com valor limite de R$ 7.340,20.