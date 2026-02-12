Uma moradora grávida de oito meses denuncia viver há mais de dois meses em condições consideradas insalubres em um apartamento alugado no Residencial Sérifos, localizado na rua Eunice de Souza Masson, no bairro Três Colinas, em Franca. O caso teve início no dia 10 de dezembro do ano passado e, segundo ela, até o momento não houve solução definitiva.

De acordo com o relato, os primeiros sinais apareceram no quarto do casal, quando a água começou a escorrer pelas paredes e a pingar do teto, atingindo a cama e outros móveis. A imobiliária responsável foi comunicada imediatamente e orientou que o síndico fosse acionado. “O síndico respondeu, agradeceu e disse que enviaria um prestador de serviço. Isso foi em dezembro. Desde então, nada foi resolvido”, afirma.

Com o passar das semanas, as infiltrações se intensificaram, principalmente com o retorno das chuvas no início do ano. Mesmo após novas notificações em janeiro, tanto ao síndico quanto à imobiliária, a moradora relata que não recebeu respostas efetivas.