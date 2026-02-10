O período de chuvas em Franca voltou a escancarar - como se ainda fosse necessário - os problemas estruturais do prédio da Câmara Municipal. Desta vez, o transtorno atinge logo a entrada do público no plenário, que ficou “alagada” por conta de goteiras. Quem passa pelo local precisa “driblar” a água no chão, um balde improvisado e a já tradicional placa de “piso molhado”. E não, o problema não para por aí. O portal GCN/Sampi acompanhou a sessão ordinária desta terça-feira, 10, e catalogou uma série de outras falhas que atingem a chamada “Casa do Povo”.
Os problemas começam antes mesmo de entrar no prédio. Buracos e irregularidades no piso - algumas provocadas pelas raízes das árvores - dificultam a circulação de pedestres nas calçadas que cercam o prédio do Legislativo francano, especialmente de pessoas com mobilidade reduzida.
Com a entrada principal do público fechada desde o início das obras, a população, vereadores e servidores da Câmara são obrigados a acessar o prédio pelo estacionamento nos dias em que não há sessões. A escada que liga a recepção improvisada aos gabinetes, coberta de poeira da obra, chama atenção por um detalhe nada trivial: um dos ferros do corrimão atravessa o piso da escada, resultado de uma medição que claramente deixou a desejar.
Ao subir as escadas, o alerta não é apenas com o corrimão, mas com a vista. O espaço que abrigava a antiga entrada e o recuo para veículos está desmantelado, tomado por mato, terra e restos de obra - cenário que salta aos olhos de quem passa pelo local.
Já o antigo acesso ao plenário também está longe de viver seus melhores dias.
O tour pela Câmara Municipal de Franca segue pelo corredor dos gabinetes, onde a porta de vidro apresenta mau funcionamento e a fiação permanece exposta no teto.
Por fim, o corredor que liga os gabinetes à copa abriga um pote e um pano no chão, usados na tentativa de conter as goteiras, que não se limitaram à entrada do plenário.
Reforma interminável
A reforma da Câmara, que começou em outubro de 2023 com prazo de oito meses, segue sem conclusão em 2026. Além do atraso, o contrato com a Terra Incorporadora e Construtora Ltda., que era a responsável pela obra, passou por quatro aditamentos. O orçamento inicial de R$ 2,5 milhões já ultrapassava R$ 3 milhões.
A Câmara rescindiu o contrato com a empresa após uma ação do MPT (Ministério Público do Trabalho) revelar que oito trabalhadores, anteriormente responsáveis pelas obras nas praças “Nossa Senhora da Conceição” e “Barão”, em Franca, estavam em condições análogas à escravidão. A mesma empresa era responsável pela obra na Câmara.
Entrega da reforma ainda neste ano?
Terminar a reforma da Câmara agora é responsabilidade de Fransérgio Garcia (PL), presidente neste ano de 2026. Em entrevista ao GCN, nesta terça-feira, o parlamentar afirmou que, devido à interrupção da obra, foi solicitado à Caixa Econômica Federal um estudo técnico para apontar o que foi executado e o que deixou de ser feito pela empresa responsável pelo projeto de revitalização do prédio do Legislativo.
Segundo ele, o estudo foi entregue à Câmara nessa segunda-feira, 9. “Agora vamos licitar o projeto. Com o projeto em mãos, faremos os orçamentos previamente e, então, abriremos a licitação para a reforma da Câmara Municipal de Franca.”
Fransérgio anunciou que os acréscimos propostos para o projeto de reforma foram descartados. A obra agora se concentrará apenas na renovação das instalações existentes, sem a construção de novas estruturas. A única exceção será a construção de uma nova recepção no local da antiga, que incluirá uma laje avançada. “A expectativa é que possamos iniciar as obras nos próximos 60 dias, e eu pretendo entregar a reforma completa da Câmara dentro da minha gestão”.
A revitalização da calçada, no entanto, não fará parte da reforma da Câmara. A Casa está formalizando um convênio com a Prefeitura para que o município realize especificamente essa obra, possibilitando sua entrega antes do restante da reforma.
O presidente informou que ainda não foram definidos os valores previstos para a reforma do prédio e para a revitalização da calçada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Denilson Reis 1 dia atrasuma vergonha, nada diferente da cidade inteira, abandonada sem o mínimo de respeito com o dinheiro do cidadão que paga os impostos, aposto que os salários e os carros estão em dia. Brasil está passando da hora de acordar, desde os pequenos municípios até Brasília, uma vergonha, espero que no final Deus possa pelo menos cobrar isso de alguma forma que amenize as frustrações da população desse nosso país que só paga.