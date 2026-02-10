O período de chuvas em Franca voltou a escancarar - como se ainda fosse necessário - os problemas estruturais do prédio da Câmara Municipal. Desta vez, o transtorno atinge logo a entrada do público no plenário, que ficou “alagada” por conta de goteiras. Quem passa pelo local precisa “driblar” a água no chão, um balde improvisado e a já tradicional placa de “piso molhado”. E não, o problema não para por aí. O portal GCN/Sampi acompanhou a sessão ordinária desta terça-feira, 10, e catalogou uma série de outras falhas que atingem a chamada “Casa do Povo”.

Os problemas começam antes mesmo de entrar no prédio. Buracos e irregularidades no piso - algumas provocadas pelas raízes das árvores - dificultam a circulação de pedestres nas calçadas que cercam o prédio do Legislativo francano, especialmente de pessoas com mobilidade reduzida.

Com a entrada principal do público fechada desde o início das obras, a população, vereadores e servidores da Câmara são obrigados a acessar o prédio pelo estacionamento nos dias em que não há sessões. A escada que liga a recepção improvisada aos gabinetes, coberta de poeira da obra, chama atenção por um detalhe nada trivial: um dos ferros do corrimão atravessa o piso da escada, resultado de uma medição que claramente deixou a desejar.