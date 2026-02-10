Uma operação da Polícia Civil, deflagrada nesta terça-feira, 10, tem como alvo uma organização criminosa fortemente armada, especializada em ataques a instituições financeiras na modalidade conhecida como “novo cangaço”, com atuação em bancos de Ribeirão Preto e Cravinhos, onde uma muher foi presa.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Cravinhos, com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso vinha se estruturando para realizar ataques de extrema violência a bancos, utilizando armamento pesado, recursos tecnológicos avançados e estratégias típicas desse tipo de crime, que costuma ocorrer em cidades do interior e envolve cercos urbanos, intimidação da população e confronto direto com forças de segurança.
Com base nas apurações, a Justiça autorizou o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão, executados simultaneamente nas cidades de São Paulo, Embu das Artes, Taboão da Serra, Jacareí, Ribeirão Preto e Cravinhos.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos já se preparavam para agir em breve, o que motivou uma atuação preventiva das forças de segurança para impedir o ataque antes de sua execução.
As investigações revelaram que a organização criminosa planejava utilizar fuzis de alto poder destrutivo, incluindo armamento de calibre .50, além de veículos blindados, artefatos explosivos, drones e outros equipamentos táticos comumente empregados no chamado “novo cangaço”.
A operação, batizada de Operação Volante, mobilizou grande efetivo policial e contou ainda com a participação de equipes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), do GOE (Grupo de Operações Especiais) e do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), da Polícia Civil.
A ação também recebeu apoio da Polícia Militar, com efetivos do COE (Comando de Operações Especiais, do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e do 51º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
Em Cravinhos, uma mulher foi presa durante a operação. A Polícia Civil informou que ela ainda seria interrogada para esclarecer qual era sua função dentro da organização criminosa.
Os materiais apreendidos e os presos serão apresentados à Justiça. A Polícia Civil e o Ministério Público destacam que a operação representa um importante golpe preventivo contra crimes de alta periculosidade e reforça o combate ao crime organizado no estado.
