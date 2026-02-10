Uma operação da Polícia Civil, deflagrada nesta terça-feira, 10, tem como alvo uma organização criminosa fortemente armada, especializada em ataques a instituições financeiras na modalidade conhecida como “novo cangaço”, com atuação em bancos de Ribeirão Preto e Cravinhos, onde uma muher foi presa.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Cravinhos, com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso vinha se estruturando para realizar ataques de extrema violência a bancos, utilizando armamento pesado, recursos tecnológicos avançados e estratégias típicas desse tipo de crime, que costuma ocorrer em cidades do interior e envolve cercos urbanos, intimidação da população e confronto direto com forças de segurança.