A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) abriu na semana passada uma nova seleção do programa Aluno Monitor do Beem (Bolsa Estágio Ensino Médio), que deve beneficiar estudantes da rede estadual em cidades como Franca. Ao todo, são 13 mil vagas em todo o Estado para atuação como monitores de língua portuguesa ou matemática, com inscrições abertas até 6 de março.
Podem se candidatar alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, com idade mínima de 14 anos e frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Outro requisito é o desempenho do estudante nas avaliações da rede, de acordo com a série. Para matriculados na 1ª série será considerado o resultado da prova do 9º ano, aplicada em 2025, do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Para aqueles que estão na 2ª e 3ª séries, a referência são as avaliações da 1ª e 2ª séries, aplicadas em 2025, do Provão Paulista.
Os aprovados receberão bolsas de R$ 307,36 para oito horas semanais e de R$ 576,30 para 16 horas semanais de atuação por um período máximo de 10 meses. A carga horária é composta por atividades de monitoria, estudos, planejamento e da trilha de formação Multiplica Aluno Monitor. Os estágios têm início em 9 de março.
Atuação nas escolas
Os alunos monitores do Beem atuam em apoio aos professores no componente de orientação de estudos de língua portuguesa e matemática, presente da grade curricular dos 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. Nas escolas integrais, a atuação também ocorre na 1ª e 2ª séries. A principal atividade dos monitores é acompanhar grupos de 10 ou 20 alunos no engajamento e aprendizagem dos conteúdos daquele ano ou série e de alguma defasagem anterior.
Como se inscrever
A inscrição no programa Aluno Monitor do Beem deve ser feita no site da SED (Secretaria Escolar Digital). Os candidatos aprovados nos critérios de seleção serão encaminhados para entrevistas com as bancas examinadoras nas escolas, etapa de caráter eliminatório. O edital completo está publicado na edição de 5 de fevereiro do Diário Oficial do Estado.
O monitor matriculado na 1ª série pode atender classes dos 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio. O monitor matriculado na 2ª série pode atender classes dos 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Já o monitor matriculado na 3ª série pode atender classes dos 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.
Acompanhamento, avaliação e calendário
A atuação dos monitores é orientada e acompanhada pelo coordenador da escola e pelo professor de orientação de estudos. Como parte das exigências para o recebimento da bolsa, os monitores devem enviar um relatório mensal, no qual descrevem as atividades desenvolvidas, sujeitos à aprovação da unidade escolar.
O calendário do programa prevê inscrições de 9 de fevereiro a 6 de março, entrevistas nas escolas e alocação dos estudantes monitorados entre 23 de fevereiro e 6 de março, e início da monitoria nas escolas no dia 9 de março.
