A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) abriu na semana passada uma nova seleção do programa Aluno Monitor do Beem (Bolsa Estágio Ensino Médio), que deve beneficiar estudantes da rede estadual em cidades como Franca. Ao todo, são 13 mil vagas em todo o Estado para atuação como monitores de língua portuguesa ou matemática, com inscrições abertas até 6 de março.

Podem se candidatar alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, com idade mínima de 14 anos e frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Outro requisito é o desempenho do estudante nas avaliações da rede, de acordo com a série. Para matriculados na 1ª série será considerado o resultado da prova do 9º ano, aplicada em 2025, do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Para aqueles que estão na 2ª e 3ª séries, a referência são as avaliações da 1ª e 2ª séries, aplicadas em 2025, do Provão Paulista.

Os aprovados receberão bolsas de R$ 307,36 para oito horas semanais e de R$ 576,30 para 16 horas semanais de atuação por um período máximo de 10 meses. A carga horária é composta por atividades de monitoria, estudos, planejamento e da trilha de formação Multiplica Aluno Monitor. Os estágios têm início em 9 de março.

Atuação nas escolas