Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro de aplicativo no fim da tarde dessa segunda-feira, 9, no Jardim Luiza II, na região Norte de Franca.
O veículo de aplicativo saía da rua Fábio Batista Carneiro e, ao acessar a rua Nercinda Meleti de Grande, o motorista não teria visto o motociclista, possivelmente por causa do ponto cego provocado por uma caminhonete que estava parada na via, o que resultou na colisão.
Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.
O carro de aplicativo teve danos significativos, com o para-choque dianteiro arrancado. O motorista e a passageira que estavam no veículo não se feriram.
