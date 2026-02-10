11 de fevereiro de 2026
JARDIM LUIZA ll

Motociclista fica ferido após batida contra carro de aplicativo

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Estado do carro e da moto envolvidos no acidente de trânsito; motociclista sofre ferimentos na perna
Estado do carro e da moto envolvidos no acidente de trânsito; motociclista sofre ferimentos na perna

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro de aplicativo no fim da tarde dessa segunda-feira, 9, no Jardim Luiza II, na região Norte de Franca.

O veículo de aplicativo saía da rua Fábio Batista Carneiro e, ao acessar a rua Nercinda Meleti de Grande, o motorista não teria visto o motociclista, possivelmente por causa do ponto cego provocado por uma caminhonete que estava parada na via, o que resultou na colisão.

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.

O carro de aplicativo teve danos significativos, com o para-choque dianteiro arrancado. O motorista e a passageira que estavam no veículo não se feriram.

