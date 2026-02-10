O policial militar Iuri Pereira de Oliveira, acusado de atirar contra um jovem de 21 anos durante uma confusão em São Joaquim da Barra, no ano passado, será julgado pelo Tribunal do Júri.

O juiz Anderson José Borges decidiu, em 2 de dezembro, que há indícios suficientes de autoria e materialidade para que o réu seja julgado pelo júri popular por tentativa de homicídio qualificado, além de outros crimes relacionados à ocorrência, que terminou com a vítima Luís Felipe de Souza Honorato Pardinho baleado no peito. A defesa do acusado diz que irá recorrer.

O crime é enquadrado como homicídio tentado, com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.