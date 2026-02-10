O policial militar Iuri Pereira de Oliveira, acusado de atirar contra um jovem de 21 anos durante uma confusão em São Joaquim da Barra, no ano passado, será julgado pelo Tribunal do Júri.
O juiz Anderson José Borges decidiu, em 2 de dezembro, que há indícios suficientes de autoria e materialidade para que o réu seja julgado pelo júri popular por tentativa de homicídio qualificado, além de outros crimes relacionados à ocorrência, que terminou com a vítima Luís Felipe de Souza Honorato Pardinho baleado no peito. A defesa do acusado diz que irá recorrer.
O crime é enquadrado como homicídio tentado, com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Além disso, o policial militar também será julgado por outros crimes:
- Ameaça, que teria sido praticada quatro vezes, tendo como vítimas Bruno Souza Santos, Letícia Freitas Sampaio, Ana Paula Pantalhão de Souza e Cauã Henrique Ferreira Aguiar;
- Usurpação de função pública;
- Peculato;
- Posse de munição de uso restrito e permitido, conforme o Estatuto do Desarmamento.
O júri ainda não foi marcado.
Defesa recorreu
O advogado Márcio Antonio Sousa Ferreira da Silva, que atua na defesa do policial militar, disse que já interpôs o recurso cabível contra a decisão da 2ª Vara do Foro de São Joaquim da Barra. "(O recurso) demonstra, de forma técnica e fundamentada, que os fatos narrados na acusação não correspondem à realidade do ocorrido", informou o advogado, em nota.
"A defesa confia que o Tribunal, ao reapreciar a matéria, restabelecerá a legalidade e a justiça, reconhecendo a inexistência de crime e a improcedência das acusações formuladas", completou.
Prisão mantida
Na mesma decisão, a Justiça manteve a prisão preventiva do réu e indeferiu o pedido de revogação da medida. Segundo o despacho, a custódia cautelar permanece necessária, considerando a gravidade dos fatos e a garantia da ordem pública.
Relembre o caso
O caso ocorreu na madrugada de 9 de abril, quando a vítima, então com 20 anos, foi baleada no peito após uma confusão em um loteamento de São Joaquim da Barra. Luís Felipe foi socorrido por amigos e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. Após dias internado, ele recebeu alta.
De acordo com as investigações, o policial militar teria efetuado disparos após um desentendimento com um grupo de jovens. Durante a apuração, foram apreendidas munições, objetos de uso restrito das forças de segurança e outros materiais que embasaram as acusações.
PM é preso por tentativa de homicídio em São Joaquim da Barra
