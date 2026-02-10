Após autorização da Justiça concedida na última sexta-feira, 6, o corpo da professora e orientadora educacional Tatiane Cintra dos Santos Cardozo, morta aos 42 anos, será exumado nesta quarta-feira, 11, em Franca.
O procedimento será realizado pela Polícia Civi e pelo IML (Instituto Médico Legal), no período da tarde, no Cemitério Jardim das Oliveiras.
A exumação tem como objetivo a realização de novos exames periciais. A família espera que, a partir dos novos laudos, seja possível esclarecer as circunstâncias da morte da professora.
A morte passou a ser investigada pela Polícia Civil após a família procurar as autoridades para relatar a morte inesperada e suspeita da professora. Desde então, os familiares questionam as circunstâncias do falecimento e aguardam esclarecimentos por meio das investigações.
O caso
Tatiane atuava em escolas da região do Jardim Vera Cruz e foi encontrada morta em sua residência, deitada na cama, no dia 20 de abril de 2025, poucas horas após um encontro familiar.
Segundo relatos dos familiares, Tatiane mantinha uma relação marcada por idas e vindas com o marido. Anos antes, durante a gravidez do terceiro filho, hoje com 5 anos, ela teria descoberto que era traída por ele com uma pessoa muito próxima de sua convivência. O casal chegou a se separar, mas continuou mantendo contato ao longo do tempo.
Em 2024, após uma viagem em família, Tatiane decidiu retomar o relacionamento. O marido se divorciou da outra mulher e, meses depois, os dois oficializaram novamente a união.
No dia da morte, a família participou de um churrasco na casa de Tatiane. Após o encontro, ela foi para o quarto acompanhada do marido. Horas depois, foi encontrada sem vida.
Leia mais:
Justiça autoriza exumação do corpo da orientadora Tatiane Cardozo
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.