Após autorização da Justiça concedida na última sexta-feira, 6, o corpo da professora e orientadora educacional Tatiane Cintra dos Santos Cardozo, morta aos 42 anos, será exumado nesta quarta-feira, 11, em Franca.

O procedimento será realizado pela Polícia Civi e pelo IML (Instituto Médico Legal), no período da tarde, no Cemitério Jardim das Oliveiras.

A exumação tem como objetivo a realização de novos exames periciais. A família espera que, a partir dos novos laudos, seja possível esclarecer as circunstâncias da morte da professora.