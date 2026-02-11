O mês de fevereiro de 2026 começou com um cenário climático drasticamente diferente do ano anterior em Franca. Segundo levantamento feito pelo GCN/Sampi, baseado em dados do Climatempo e da Defesa Civil, a cidade recebeu, em apenas 10 dias, um volume de água praticamente equivalente ao registrado durante os 28 dias de fevereiro de 2025.

Comparativo dos anos

Em fevereiro de 2025, o acumulado total do mês foi de 155.1 mm, ficando 36% abaixo da média climatológica esperada. Já em 2026, apenas nos primeiros 10 dias contabilizados, o acumulado já atingiu 173.2mm, superarando o total do ano passado em um terço do tempo.

A intensidade das tempestades também é maior neste ano. O dia mais chuvoso de fevereiro de 2026 (dia 8) superou qualquer registro diário do mesmo mês em 2025.