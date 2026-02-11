O mês de fevereiro de 2026 começou com um cenário climático drasticamente diferente do ano anterior em Franca. Segundo levantamento feito pelo GCN/Sampi, baseado em dados do Climatempo e da Defesa Civil, a cidade recebeu, em apenas 10 dias, um volume de água praticamente equivalente ao registrado durante os 28 dias de fevereiro de 2025.
Comparativo dos anos
Em fevereiro de 2025, o acumulado total do mês foi de 155.1 mm, ficando 36% abaixo da média climatológica esperada. Já em 2026, apenas nos primeiros 10 dias contabilizados, o acumulado já atingiu 173.2mm, superarando o total do ano passado em um terço do tempo.
A intensidade das tempestades também é maior neste ano. O dia mais chuvoso de fevereiro de 2026 (dia 8) superou qualquer registro diário do mesmo mês em 2025.
Fevereiro de 2026 (destaques):
-
Dia 10: 41 mm (dia mais chuvoso até agora)
-
Dia 8: 39,4 mm
-
Dia 9: 33,0 mm
Fevereiro de 2025 (destaques):
-
Dia 5: 34,0 mm (maior volume do mês naquele ano)
Dias 2 e 3: 23,0 mm cada
Enquanto 2025 teve apenas 13 dias com registro de chuva ao longo de todo o mês, 2026 já registrou precipitação em todos os 10 primeiros dias do mês, evidenciando um período de instabilidade contínua.
Segundo a previsão da Climatempo, a chuva deve dar uma trégua em Franca a partir desta quinta-feira, 12, e seguindo com tempo seco durante o feriado de Carnaval. Após o feriado, há previsão para a volta da chuva na cidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.