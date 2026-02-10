Veja o obituário desta terça-feira, 10, em Franca:

Nome: Maria Concebida Portela Ferreira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Rita Maria Batista de Sousa

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h