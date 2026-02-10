Veja o obituário desta terça-feira, 10, em Franca:
Nome: Maria Concebida Portela Ferreira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Rita Maria Batista de Sousa
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
