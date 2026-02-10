Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo, 8, terminou com um motorista preso em flagrante na rodovia Manoel Carrijo, em Pedregulho. A colisão aconteceu no km 22 da via e mobilizou equipes da Polícia Militar.
Um VW Gol branco, conduzido por um homem de 64 anos, seguia pela rodovia quando, por motivos ainda não esclarecidos, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra outro VW Gol.
Com a força do impacto, a passageira que estava no segundo veículo sofreu ferimentos. Ela apresentava sangramento nasal e dores na região do rosto, sendo socorrida para a Santa Casa de Pedregulho, onde recebeu atendimento médico.
Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista do Gol branco apresentava sinais evidentes de embriaguez, como forte odor etílico e dificuldade para permanecer em pé. Ele também sofreu um corte na região do supercílio, mas recusou atendimento médico.
Os policiais relataram que, ao chegarem à rodovia, os veículos envolvidos já haviam sido retirados por populares, o que acabou inviabilizando a realização da perícia técnica no ponto exato da colisão.
Diante da situação, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi conduzido ao plantão policial de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
