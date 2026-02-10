O furto de fios e cabos é um crime recorrente nas cidades — e Franca não foge à regra. Para tentar coibir a ação dos criminosos, um projeto de lei propõe a proibição da comercialização de fios e cabos de cobre queimados ou descascados, com o objetivo de desmantelar o mercado irregular. A proposta será votada na sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca nesta terça-feira, 10.

O projeto de lei, de autoria do vereador Marcelo Tidy (MDB), propõe proibir a compra, venda, troca, recebimento, transporte, armazenamento ou qualquer forma de negociação de fios e cabos de cobre queimados ou descascados, a menos que haja comprovação da origem lícita.

Os estabelecimentos que atuam na compra e venda de sucatas, materiais recicláveis ou itens similares deverão seguir as regras previstas na proposta. Veja abaixo: