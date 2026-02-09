Nove empresas participam do Dia de Oportunidade, evento voltado à empregabilidade que acontece nesta terça-feira, 10, a partir das 9h, no Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). Ao todo, serão disponibilizadas mais de 90 vagas de trabalho em diferentes áreas.
Entre as oportunidades estão postos em rede de fast-food, com jornadas em escala 5x2 ou 12x36, supermercados — para funções como açougueiro, auxiliar, repositor e balconista — além de vagas nos setores de consórcios, soluções de engenharia, logística e recreação, com contratação de monitores de brinquedos.
Pessoas com deficiência e jovens aprendizes também poderão concorrer a vagas oferecidas por uma cooperativa de café.
O Dia de Oportunidade é um projeto da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento, que busca aproximar empresas e trabalhadores, promovendo entrevistas presenciais, encaminhamentos e acesso direto ao mercado de trabalho.
Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer ao local munidos de currículo e documentos pessoais.
Segundo a secretaria, entre agosto e dezembro do ano passado, 34 empresas participaram da iniciativa, com a oferta de 1.372 vagas.
Outras oportunidades
Além do evento desta terça-feira, o programa Emprega Franca iniciou a semana com 99 vagas abertas. Os principais cargos disponíveis são auxiliar administrativo, desenhista projetista, encarregado de padaria, carpinteiro e padeiro.
Os interessados podem se candidatar pelo site da Prefeitura, na aba Emprega Franca, ou comparecer pessoalmente à sede do programa, que funciona em um prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.
O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O telefone (16) 3706-6590, WhatsApp (16) 99601-0848 e e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br estão disponíveis para contato.
