Nove empresas participam do Dia de Oportunidade, evento voltado à empregabilidade que acontece nesta terça-feira, 10, a partir das 9h, no Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). Ao todo, serão disponibilizadas mais de 90 vagas de trabalho em diferentes áreas.

Entre as oportunidades estão postos em rede de fast-food, com jornadas em escala 5x2 ou 12x36, supermercados — para funções como açougueiro, auxiliar, repositor e balconista — além de vagas nos setores de consórcios, soluções de engenharia, logística e recreação, com contratação de monitores de brinquedos.

Pessoas com deficiência e jovens aprendizes também poderão concorrer a vagas oferecidas por uma cooperativa de café.