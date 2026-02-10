A Secretaria de Saúde de Franca divulgou nessa segunda-feira, 9, que a vacinação contra a dengue para profissionais da Atenção Básica do município começa nesta terça-feira, 10. Na primeira etapa, a aplicação será exclusiva para trabalhadores que atuam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família).

Segundo a pasta, o público-alvo foi definido pelo Ministério da Saúde e pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo, de acordo com a disponibilidade de doses.

Na segunda-feira, foi realizada uma reunião no auditório da Secretaria de Saúde com chefias das unidades e a Vigilância Epidemiológica para orientar sobre a aplicação do imunizante.