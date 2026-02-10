A Secretaria de Saúde de Franca divulgou nessa segunda-feira, 9, que a vacinação contra a dengue para profissionais da Atenção Básica do município começa nesta terça-feira, 10. Na primeira etapa, a aplicação será exclusiva para trabalhadores que atuam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família).
Segundo a pasta, o público-alvo foi definido pelo Ministério da Saúde e pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo, de acordo com a disponibilidade de doses.
Na segunda-feira, foi realizada uma reunião no auditório da Secretaria de Saúde com chefias das unidades e a Vigilância Epidemiológica para orientar sobre a aplicação do imunizante.
Poderão receber a vacina de dose única os profissionais com idade entre 15 e 59 anos, 11 meses e 29 dias, que atuam em atividades assistenciais e de prevenção nas unidades de saúde. Estão incluídos médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, cirurgiões-dentistas, profissionais das equipes multiprofissionais, como psicólogos, assistentes sociais e farmacêuticos, além de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
Também fazem parte do público os trabalhadores das áreas administrativa e de apoio, como recepcionistas e equipes de limpeza.
Os profissionais serão vacinados nas próprias unidades onde trabalham e devem apresentar documento de identidade e carteira de vacinação.
De acordo com a Secretaria de Saúde, após esta etapa inicial, o município aguarda nova deliberação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para ampliar o público-alvo da vacinação.
Vacinação de adolescentes
A vacina Qdenga contra a dengue segue disponível nas UBSs e ESFs para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.
Para receber a vacina, é necessário comparecer a uma UBS, das 8h às 19h, ou a uma ESF, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, levando documento de identificação e carteira de vacinação.
Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento, foram aplicadas 595 doses neste ano, sendo 400 referentes à primeira dose e 195 à segunda.
No próximo dia 28, está previsto o “Dia D” de vacinação para adolescentes, das 7h às 13h. A lista dos postos de vacinação será divulgada nos próximos dias.
