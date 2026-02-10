O Carnaval de 2026 deva movimentar cerca de R$ 12,7 milhões em Franca. A estimativa é do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), divulgada nessa segunda-feira, 9.
De acordo com o estudo, os setores de alimentos e bebidas devem concentrar a maior parte desse valor, respondendo por 69% da movimentação financeira no período. A projeção também inclui os segmentos de bares, turismo e armarinhos.
Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o levantamento mostra a importância da data para a economia local.
“A projeção de R$ 12,7 milhões confirma a força do Carnaval como um importante motor da economia local. Esse resultado demonstra a capacidade do comércio e dos serviços de Franca de aproveitar datas estratégicas para impulsionar vendas, gerar oportunidades e fortalecer a atividade econômica no município”, afirmou.
Segundo o IE-Acif, o resultado positivo está ligado ao desempenho recente da economia da cidade. O economista responsável pelo estudo, Rodrigo Souza, explica que fatores como a manutenção dos empregos formais e o aumento da renda têm impacto direto no consumo.
“A cidade de Franca encerrou 2025 com manutenção do nível de empregos formais, impactando o consumo de curto prazo. Além disso, o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil refletem positivamente no consumo das famílias neste início de ano, favorecendo a data comemorativa”, disse.
Ainda segundo o economista, esse conjunto de fatores cria um cenário favorável para o aumento do faturamento do comércio e do setor de serviços durante o período de Carnaval.
A projeção foi elaborada pelo IE-Acif a partir da combinação de microdados da Receita Federal e de indicadores econômicos locais, considerando o comportamento de consumo em datas comemorativas.
Comentários
1 Comentários
-
Darsio 1 dia atrasÉ verdade! Basta ir aos supermercados e constatar o grande movimento. E ainda há idiotas que acreditam que a economia do país fica paralisada com os feriados.