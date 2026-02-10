O Carnaval de 2026 deva movimentar cerca de R$ 12,7 milhões em Franca. A estimativa é do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), divulgada nessa segunda-feira, 9.

De acordo com o estudo, os setores de alimentos e bebidas devem concentrar a maior parte desse valor, respondendo por 69% da movimentação financeira no período. A projeção também inclui os segmentos de bares, turismo e armarinhos.

Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o levantamento mostra a importância da data para a economia local.