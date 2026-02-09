Bruno Henrique, artilheiro da Francana em 2024 e peça-chave no acesso da equipe da Série A4 para a A3, voltou a marcar nesta temporada. O atacante de 32 anos foi o destaque da vitória esmeraldina por 3 a 0 sobre o Suzano, ao anotar dois gols na partida disputada neste domingo, 8, no estádio “Lanchão”, pelo Campeonato Paulista da Série A3 de 2026.
Natural de Franca, o atacante já soma três gols na competição, metade do que marcou na Série A4, quando balançou as redes seis vezes e foi um dos principais nomes na campanha que garantiu o retorno da Veterana à Série A3.
Bruno elogiou a garra da equipe, que superou o campo pesado para conquistar a segunda vitória seguida e se afastar da zona de rebaixamento. A sequência positiva também levou a Veterana à zona de classificação, ocupando a 8ª posição, com 6 pontos.
“O jogo foi muito difícil em um campo pesado, choveu bastante. A gente soube nos adaptar ao campo, ao jogo. Creio que a gente fez um jogo muito cirúrgico, com a equipe muito aguerrida, muito unida. Deus nos abençoou com essa grande vitória e me abençoou também com esses dois gols, com os quais pude ajudar a equipe a sair vitoriosa”, disse Bruno.
O artilheiro da A3 é Lucas de Lima, do Marília, com 4 gols. A segunda colocação, com 3 gols, tem Kauan, do São Bernardo; Ardley, do XV de Jaú; e Bruno Henrique, da Francana.
A Veterana voltará a jogar pela A3 nesta quarta-feira, 11, às 19h30, contra o União Barbarense, em Santa Bárbara, pela 6ª rodada. A equipe de Santa Bárbara também soma 6 pontos, ocupando a 10ª posição. Por isso, quem vencer o confronto direto tem tudo para se firmar na zona de classificação.
Lucas Fernando Alves 23 horas atrásParabéns pela reabilitação do time agora são jogos decisivos um empate em santa Barbara e ganhando do são Bernardo e rio branco aqui em Franca acho que dá para vencer o bandeirante lá em Birigui essa sequência positiva nesses próximos jogos com certeza a Francana estará galgando entre os 5 primeiros tem que fazer jogos consistentes nessa sequência pq nas últimas rodadas a Francana só pega predeira , rio claro , santista e Marília TD depende da sequência de trabalho nesses mesmo ritmo que dá para francana avançar a próxima fase .