Bruno Henrique, artilheiro da Francana em 2024 e peça-chave no acesso da equipe da Série A4 para a A3, voltou a marcar nesta temporada. O atacante de 32 anos foi o destaque da vitória esmeraldina por 3 a 0 sobre o Suzano, ao anotar dois gols na partida disputada neste domingo, 8, no estádio “Lanchão”, pelo Campeonato Paulista da Série A3 de 2026.

Natural de Franca, o atacante já soma três gols na competição, metade do que marcou na Série A4, quando balançou as redes seis vezes e foi um dos principais nomes na campanha que garantiu o retorno da Veterana à Série A3.

Bruno elogiou a garra da equipe, que superou o campo pesado para conquistar a segunda vitória seguida e se afastar da zona de rebaixamento. A sequência positiva também levou a Veterana à zona de classificação, ocupando a 8ª posição, com 6 pontos.