GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Região de Franca tem 112 vagas de trabalho abertas nos PATs

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo inicia a semana com boas notícias para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. Por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador), estão disponíveis 112 vagas de emprego em Franca e cidades vizinhas.

Entre as funções com maior número de postos ofertados na região, estão motorista de ônibus urbano, auxiliar de escritório, alimentador de linha de produção, auxiliar de serviços de alimentação, atendente de lojas e mercados, além de vagas para carpinteiro, vendedor pracista, operador de caixa, repositor de mercadorias e promotor de vendas.

Além da intermediação de mão de obra, os PATs prestam serviços essenciais e gratuitos à população, como a habilitação ao Seguro-Desemprego e orientação profissional.

Como se candidatar

Os interessados devem procurar o PAT mais próximo, munidos de documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho, para realizar o cadastro e receber orientações sobre o processo seletivo. O atendimento é gratuito, e os postos também oferecem serviços como habilitação ao seguro-desemprego.

Em Franca, o PAT está localizado na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, anexo ao terminal rodoviário.

A Secretaria ressalta que o painel de empregos é dinâmico. Como o fluxo de contratações é constante, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento do dia, alterando a disponibilidade em tempo real. Os endereços completos das unidades podem ser consultados diretamente no site oficial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, basta clicar aqui. 

A rede PAT conta com mais de 200 unidades em todo o estado e já ofertou mais de 1,1 milhão de oportunidades desde 2023.

