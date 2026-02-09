O Carnaval deve intensificar o movimento nas rodovias que cortam Franca e a região entre os dias 13 e 18 de fevereiro. A concessionária Arteris ViaPaulista estima que cerca de 165 mil veículos circulem pela rodovia Cândido Portinari, trecho que interliga municípios como Franca, Brodowski, Batatais e Restinga, durante o período.
A operação especial de Carnaval terá início na sexta-feira, 13, dia previsto para concentrar o maior volume de tráfego em toda a malha administrada pela concessionária. O pico de movimento deve ocorrer a partir das 13h. Já o retorno do feriado tende a registrar fluxo intenso na terça-feira, 17, a partir das 15h, e na quarta-feira de Cinzas (dia 18), entre 9h e 14h.
Para atender à demanda e reforçar a segurança dos motoristas, a Arteris ViaPaulista preparou um esquema especial de atendimento, com 58 viaturas operacionais distribuídas ao longo das rodovias atendidas pela concessionária. O efetivo inclui 20 ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, 15 viaturas de inspeção, 12 guinchos leves e sete pesados, além de 20 SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário), equipados com banheiros, fraldário, água e acesso à internet.
“Antes de pegar a estrada, é fundamental que os motoristas façam a revisão completa dos veículos. Também é necessário planejar o percurso, incluindo paradas para descanso. Respeitar as leis de trânsito e praticar a direção defensiva, sobretudo em dias de chuva”, orientou a gerente de operações da Arteris ViaPaulista, Ana Caetano.
Além do reforço operacional, a concessionária realizará ações educativas nas praças de pedágio, com a distribuição de folhetos informativos sobre os riscos do consumo de bebida alcoólica associado à direção e a prevenção de colisões traseiras.
Na região de Franca, a fiscalização contará ainda com o apoio de tecnologia de videomonitoramento com IA (Inteligência Artificial). Câmeras instaladas na Rodovia Cândido Portinari têm como objetivo identificar imprudências recorrentes, como o uso de celular ao volante e a falta do cinto de segurança. As imagens são transmitidas em tempo real à Polícia Militar Rodoviária, responsável pela análise e adoção das medidas cabíveis.
Durante o período de Carnaval, informações e solicitações de auxílio podem ser feitas pelo telefone 0800 001 1255, que funciona 24 horas por dia, ou pelo chatbot da concessionária, disponível via WhatsApp pelo número (16) 3969-8491.
