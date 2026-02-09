O Carnaval deve intensificar o movimento nas rodovias que cortam Franca e a região entre os dias 13 e 18 de fevereiro. A concessionária Arteris ViaPaulista estima que cerca de 165 mil veículos circulem pela rodovia Cândido Portinari, trecho que interliga municípios como Franca, Brodowski, Batatais e Restinga, durante o período.

A operação especial de Carnaval terá início na sexta-feira, 13, dia previsto para concentrar o maior volume de tráfego em toda a malha administrada pela concessionária. O pico de movimento deve ocorrer a partir das 13h. Já o retorno do feriado tende a registrar fluxo intenso na terça-feira, 17, a partir das 15h, e na quarta-feira de Cinzas (dia 18), entre 9h e 14h.

Para atender à demanda e reforçar a segurança dos motoristas, a Arteris ViaPaulista preparou um esquema especial de atendimento, com 58 viaturas operacionais distribuídas ao longo das rodovias atendidas pela concessionária. O efetivo inclui 20 ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, 15 viaturas de inspeção, 12 guinchos leves e sete pesados, além de 20 SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário), equipados com banheiros, fraldário, água e acesso à internet.