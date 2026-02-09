Um motociclista de 59 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira, 9, na rua Professor Olívio Peixoto, no cruzamento com a rua João de Góes Conrado, na Vila Santa Cruz, em Franca.

De acordo com informações apuradas no local, uma mulher que dirigia um Ford Ka teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória e atingido a motocicleta que seguia pela via preferencial.

Com a batida, o motociclista sofreu ferimentos pelo corpo, além de sangramento no rosto. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente, realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar da cidade, onde recebeu atendimento médico.