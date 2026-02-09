11 de fevereiro de 2026
VILA SANTA CRUZ

Motociclista fica ferido após carro desrespeitar ‘Pare’ em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Vítima sendo atendida por bombeiros após acidente de trânsito na Vila Santa Cruz, em Franca
Vítima sendo atendida por bombeiros após acidente de trânsito na Vila Santa Cruz, em Franca

Um motociclista de 59 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira, 9, na rua Professor Olívio Peixoto, no cruzamento com a rua João de Góes Conrado, na Vila Santa Cruz, em Franca.

De acordo com informações apuradas no local, uma mulher que dirigia um Ford Ka teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória e atingido a motocicleta que seguia pela via preferencial.

Com a batida, o motociclista sofreu ferimentos pelo corpo, além de sangramento no rosto. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente, realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar da cidade, onde recebeu atendimento médico.

No momento do acidente, a chuva era intensa, fator que pode ter contribuído para a colisão. As causas e responsabilidades do ocorrido deverão ser analisadas pelas autoridades competentes.

