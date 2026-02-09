Uma jovem de 25 anos ficou gravemente ferida após sofrer um acidente com uma bicicleta elétrica em Cássia (MG), a 62 km de Franca. O caso aconteceu no fim de semana quando ela descia um morro a caminho da casa do irmão e, segundo o relato, o veículo teria apresentado falha no sistema de freios.
Rita Cássia Gomes Ferreira, de 25 anos, era a vítima. Ela relatou que usava a bicicleta elétrica há cerca de uma semana e já havia se familiarizado com as ruas da cidade. Como Cássia tem muitas ruas com subidas e descidas, os condutores precisam redobrar a atenção.
No dia do acidente, Rita contou que descia um morro para chegar à casa do irmão quando percebeu que a bicicleta começou a ganhar velocidade de forma descontrolada. Ela afirmou que tentou acionar os freios repetidas vezes, mas não obteve resposta do sistema.
“Eu apertava o freio e nada acontecia. Tentei frear com o pé, mas não consegui. A bicicleta só descia cada vez mais rápido”, relatou.
Ao chegar ao final da descida, onde há uma residência, Rita tentou desviar o veículo para alcançar um trecho plano, mas não obteve sucesso. Ela relatou que a bicicleta seguiu em linha reta, colidiu com a casa e, em seguida, com uma cerca de arame.
Com o impacto, a jovem perdeu a consciência e ficou desacordada por aproximadamente uma hora. Ela não se lembra dos momentos seguintes ao acidente e acordou apenas no pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico.
Rita sofreu ferimentos no rosto, especialmente na região próxima ao olho, onde precisou levar sete pontos. Ela também quebrou dois dentes, sofreu cortes no queixo, machucou a bacia, as costelas, a cintura e o pé. Apesar da força da batida, exames apontaram que não houve fraturas graves. “Graças a Deus, não quebrei nada, mas machuquei bastante. A pancada foi muito forte”, afirmou.
Ainda segundo a vítima, nos dias seguintes ao acidente, ela apresentou dificuldade para andar e chegou a cuspir sangue, o que, conforme avaliação médica, pode ter sido causado pelo rompimento de pequenos vasos em decorrência do impacto.
A jovem destacou que possui experiência no trânsito, tem carteira de habilitação para motocicleta e prática com bicicletas, o que, segundo ela, descarta imprudência na condução. “Foi um acaso. A bicicleta simplesmente perdeu o freio”, disse.
Rita informou ainda que adquiriu o veículo por meio de uma compra na internet e possui a nota fiscal. Ela pretende registrar boletim de ocorrência, acionar órgãos de defesa do consumidor, como o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), e buscar indenização.
Atualmente, Rita segue em processo de recuperação e informou que, apesar das sequelas físicas, está evoluindo bem.
