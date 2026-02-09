Uma jovem de 25 anos ficou gravemente ferida após sofrer um acidente com uma bicicleta elétrica em Cássia (MG), a 62 km de Franca. O caso aconteceu no fim de semana quando ela descia um morro a caminho da casa do irmão e, segundo o relato, o veículo teria apresentado falha no sistema de freios.

Rita Cássia Gomes Ferreira, de 25 anos, era a vítima. Ela relatou que usava a bicicleta elétrica há cerca de uma semana e já havia se familiarizado com as ruas da cidade. Como Cássia tem muitas ruas com subidas e descidas, os condutores precisam redobrar a atenção.

No dia do acidente, Rita contou que descia um morro para chegar à casa do irmão quando percebeu que a bicicleta começou a ganhar velocidade de forma descontrolada. Ela afirmou que tentou acionar os freios repetidas vezes, mas não obteve resposta do sistema.