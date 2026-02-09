O Dia Mundial da Dor de Dente é celebrado em 9 de fevereiro, data que também marca o Dia de Santa Apolônia, padroeira dos dentistas e protetora contra dores dentárias. Em Franca, mais de 166 mil pessoas receberam atendimento gratuito em saúde bucal ao longo de 2025.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Franca atenderam 148.168 pessoas no último ano e contam com dentistas e auxiliares de saúde bucal para o atendimento gratuito de crianças e adultos.
Para os interessados, o agendamento pode ser feito nas próprias UBSs, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19h.
Além das UBSs, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, que atendeu 11.431 pessoas em 2025, também tem plantões diários de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e sábado, domingo e feriados, das 7h às 11h, para pessoas acima dos 12 anos.
Os serviços disponíveis ainda incluem o Programa Saúde na Escola, que atendeu 19 escolas em 2025. As ações incluíram entrega de escovas e cremes dentais, como forma de prevenção, além de avaliação de risco para doença de cárie dental. O programa conta com uma parceria com os alunos de Odontologia da Unifran (Universidade de Franca), que atenderam 6.700 crianças em 2025. Esse mesmo atendimento é realizado nas creches parceiras, com a visita de profissionais junto ao Odontomóvel e entrega, duas vezes ao ano, de escovas e cremes dentais.
Serviços realizados nas unidades públicas
Em relação à Atenção Primária à Saúde, os procedimentos realizados são de nível básico, como atendimentos preventivos, restaurações, exodontias (extrações) e raspagem, como garantia do cuidado contínuo e prevenção de problemas bucais.
Em casos de maior complexidade, o município ainda oferece atendimento especializado, podendo realizar exodontias de terceiros molares, biópsias de lesões bucais e tratamentos endodônticos (canal).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.