O Dia Mundial da Dor de Dente é celebrado em 9 de fevereiro, data que também marca o Dia de Santa Apolônia, padroeira dos dentistas e protetora contra dores dentárias. Em Franca, mais de 166 mil pessoas receberam atendimento gratuito em saúde bucal ao longo de 2025.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Franca atenderam 148.168 pessoas no último ano e contam com dentistas e auxiliares de saúde bucal para o atendimento gratuito de crianças e adultos.

Para os interessados, o agendamento pode ser feito nas próprias UBSs, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19h.