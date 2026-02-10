O vereador Davi Pedro Lacerda (PL) teve seu mandato cassado em Miguelópolis na última quinta-feira, 5, após o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) reconhecer fraude à cota de gênero no registro de candidaturas de vereadoras e vereadores do PL (Partido Liberal) da cidade.

As votações para o reconhecimento foram unânimes e proferidas em Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral). O artigo violado foi o artigo 10 da Lei 9.504/1997, fazendo com que a Corte determinasse a cassação do Drap (Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários) e anulação dos votos recebidos para o cargo de vereador.

Além da cassação do mandato do vereador Davi Lacerda, outras três candidatas de Miguelópolis ficaram inelegíveis. Segundo o TRE-SP, elas seriam candidatas fictícias e não tiveram a intenção de concorrer no pleito. São elas Suselena Faria do Carmo, Vanessa Gaudencio Justino de Melo e Raquel da Silva Gonçalves, que receberam 22, 8 e 6 votos, respectivamente.