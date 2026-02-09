O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) exonerou o ex-presidente da extinta Feac (Fundação de Esporte, Arte e Cultura) de Franca, Mateus Caetano. A portaria que traz o desligamento do funcionário em comissão foi publicada na edição do Diário Oficial do Município do último sábado, 7. A Prefeitura não informou se haverá nova nomeação para o cargo.
Mateus Caetano trabalhou no setor de esportes das três gestões de Alexandre. Após o fechamento da Feac, ele passou a ocupar o cargo de diretor do Departamento de Esportes, junto à recém-criada Secretaria Municipal de Esportes e Cultura.
A reportagem questionou a Prefeitura de Franca se a saída foi decisão do Executivo ou do próprio Mateus Caetano e se outro nome assumirá o cargo em que ele estava, mas a administração municipal se limitou a dizer que “alterações realizadas na Secretaria de Esporte fazem parte do processo de reestruturação das atividades”. Na edição de sábado do Diário Oficial, no entanto, não constava nomeação para o cargo.
Mateus Caetano divulgou uma carta aberta, em suas redes sociais, em agradecimento, destacando o trabalho realizado junto ao esporte da cidade, lembrando que, em sua gestão, Franca voltou a ganhar os Jogos Regionais após 28 anos de jejum.
O ex-dirigente lembrou que foram 12 anos trabalhando na Prefeitura e que agora é hora de trilhar novos caminhos com projetos pessoais.
Confira trechos da carta divulgada por Mateus Caetano:
“Hoje escrevo com o coração cheio. Cheio de gratidão, de lembranças e de histórias que o tempo jamais apagará. Foram anos intensos dedicados ao esporte de Franca.
Vivemos conquistas históricas. Quebramos um elo de 28 anos sem títulos nos Jogos Regionais. Fomos campeões em 2015, 2016, 2021, 2023 e 2025.
Mas o maior título nunca foi o troféu. O maior título foi formar pessoas. Através do esporte, ajudamos a formar homens e mulheres para a vida, com valores, caráter, disciplina, respeito e humanidade. Criamos laços de amizade para a vida toda. Agora é tempo de trilhar novos caminhos”.
