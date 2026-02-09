O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) exonerou o ex-presidente da extinta Feac (Fundação de Esporte, Arte e Cultura) de Franca, Mateus Caetano. A portaria que traz o desligamento do funcionário em comissão foi publicada na edição do Diário Oficial do Município do último sábado, 7. A Prefeitura não informou se haverá nova nomeação para o cargo.

Mateus Caetano trabalhou no setor de esportes das três gestões de Alexandre. Após o fechamento da Feac, ele passou a ocupar o cargo de diretor do Departamento de Esportes, junto à recém-criada Secretaria Municipal de Esportes e Cultura.

A reportagem questionou a Prefeitura de Franca se a saída foi decisão do Executivo ou do próprio Mateus Caetano e se outro nome assumirá o cargo em que ele estava, mas a administração municipal se limitou a dizer que “alterações realizadas na Secretaria de Esporte fazem parte do processo de reestruturação das atividades”. Na edição de sábado do Diário Oficial, no entanto, não constava nomeação para o cargo.