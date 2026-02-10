Começou nessa segunda-feira, 9, a primeira fase qualificatória da quinta edição do e-Games, o Campeonato de Jogos On-line de Franca. O evento é uma realização da Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e produção da empresa Torneio de Jogos.
Ao todo, 173 jogadores estão confirmados na disputa, divididos entre três das modalidades mais populares do cenário eletrônico:
- Free Fire: 29 times confirmados, totalizando 116 jogadores.
- Minecraft: 25 competidores.
- Rocket League: 32 jogadores na disputa.
Esta primeira etapa segue até o dia 15, com a final da fase marcada para o dia 20. A organização orienta que os participantes fiquem atentos aos grupos de WhatsApp, onde serão compartilhados os horários exatos e as datas de cada confronto.
A competição é estruturada em etapas ao longo de 2026: a segunda fase ocorrerá em maio e a terceira entre julho e agosto. O ápice do torneio será a grande final presencial, prevista para acontecer em novembro.
Interessados podem acompanhar o andamento das tabelas e os resultados dos jogos através do site oficial:
