11 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
COMEÇOU

Com Free Fire e Minecraft, 5ª edição do e-Games começa em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Equipe do Free Fire se preparando para a disputa
Equipe do Free Fire se preparando para a disputa

Começou nessa segunda-feira, 9, a primeira fase qualificatória da quinta edição do e-Games, o Campeonato de Jogos On-line de Franca. O evento é uma realização da Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e produção da empresa Torneio de Jogos.

Ao todo, 173 jogadores estão confirmados na disputa, divididos entre três das modalidades mais populares do cenário eletrônico:

  • Free Fire: 29 times confirmados, totalizando 116 jogadores.
  • Minecraft: 25 competidores.
  • Rocket League: 32 jogadores na disputa.

Esta primeira etapa segue até o dia 15, com a final da fase marcada para o dia 20. A organização orienta que os participantes fiquem atentos aos grupos de WhatsApp, onde serão compartilhados os horários exatos e as datas de cada confronto.

A competição é estruturada em etapas ao longo de 2026: a segunda fase ocorrerá em maio e a terceira entre julho e agosto. O ápice do torneio será a grande final presencial, prevista para acontecer em novembro.

Interessados podem acompanhar o andamento das tabelas e os resultados dos jogos através do site oficial: www.egamesfranca.com.br.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários