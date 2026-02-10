O Parque dos Trabalhadores "Papa João Paulo II", localizado na alameda Vicente Leporace, no Parque dos Pinhais, em Franca, recebeu nesta semana o plantio de mais de 120 mudas de diversas espécies. A ação faz parte de um cronograma de reflorestamento da Secretaria de Meio Ambiente, que também destinou outras 600 mudas para a reposição em APPs (Áreas de Preservação Permanente) do município.

Nas primeiras semanas de 2026, equipes realizaram o replantio em áreas verdes dos bairros Piratininga, Parque do Horto, City Petrópolis, Parque Dom Pedro, Jardim Palestina e nas proximidades do Colégio Agrícola.

Para este mês, está prevista a manutenção em uma APP no Jardim Dermínio, na Região Oeste, com a reposição de mudas e o serviço de coroamento, que remove espécies daninhas para garantir o desenvolvimento saudável das árvores.