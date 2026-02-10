11 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MEIO AMBIENTE

Parque dos Trabalhadores recebe plantio de 120 novas mudas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Equipe do Meio Ambiente realizando o plantio de uma árvore no Parque dos Trabalhadores
Equipe do Meio Ambiente realizando o plantio de uma árvore no Parque dos Trabalhadores

O Parque dos Trabalhadores "Papa João Paulo II", localizado na alameda Vicente Leporace, no Parque dos Pinhais, em Franca, recebeu nesta semana o plantio de mais de 120 mudas de diversas espécies. A ação faz parte de um cronograma de reflorestamento da Secretaria de Meio Ambiente, que também destinou outras 600 mudas para a reposição em APPs (Áreas de Preservação Permanente) do município.

Nas primeiras semanas de 2026, equipes realizaram o replantio em áreas verdes dos bairros Piratininga, Parque do Horto, City Petrópolis, Parque Dom Pedro, Jardim Palestina e nas proximidades do Colégio Agrícola.

Para este mês, está prevista a manutenção em uma APP no Jardim Dermínio, na Região Oeste, com a reposição de mudas e o serviço de coroamento, que remove espécies daninhas para garantir o desenvolvimento saudável das árvores.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

1 Comentários

  • Pacato Cidadão 23 horas atrás
    Esse plantio precisava ser planejado. Simplesmente estão fechando as entradas para as tilhas do parque... Sensacional e muito inteligente hein!