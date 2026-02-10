Franca conta agora com novos recursos para ampliar sua atuação junto à população. Na última sexta-feira, 6, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) entregou dois novos veículos e sete computadores que passam a integrar a estrutura de assistência do município.
Os equipamentos foram adquiridos através de um repasse de R$ 300 mil enviado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, do Governo Federal. Além dos bens móveis, o Governo Federal aplicou mais de R$ 230 mil em auxílio financeiro para o pagamento de moradias vinculadas a projetos da pasta.
A nova frota terá funções específicas para garantir agilidade nos serviços socioassistenciais:
- Busca Ativa: um dos veículos será focado na localização e acompanhamento de famílias que precisam de auxílio;
- Serviço de Abordagem Social: o segundo carro, com capacidade para sete pessoas, será utilizado pela Pastoral do Menor. O objetivo é facilitar as visitas domiciliares, ações de campo e o transporte de equipes durante os atendimentos realizados na cidade.
