Franca conta agora com novos recursos para ampliar sua atuação junto à população. Na última sexta-feira, 6, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) entregou dois novos veículos e sete computadores que passam a integrar a estrutura de assistência do município.

Os equipamentos foram adquiridos através de um repasse de R$ 300 mil enviado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, do Governo Federal. Além dos bens móveis, o Governo Federal aplicou mais de R$ 230 mil em auxílio financeiro para o pagamento de moradias vinculadas a projetos da pasta.

A nova frota terá funções específicas para garantir agilidade nos serviços socioassistenciais: