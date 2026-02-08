Em um jogo marcado por chuva intensa, gramado encharcado e muita dificuldade para a bola rolar, a Francana venceu o União Suzano por 3 a 0 neste domingo, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, em Franca, pelo Campeonato Paulista da Série A3. Com a vitória, a Veterana se afastou da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi truncado. As poças d’água espalhadas pelo campo fizeram a bola parar com frequência, prejudicando a velocidade das jogadas. Apesar das dificuldades, eram os visitantes que criavam as melhores oportunidades, mas sem êxito na finalização.

Aos 45 minutos, o capitão Marquinhos, camisa 5 da Francana, abriu o placar em uma tentativa de cruzamento pela direita. A bola ganhou efeito, enganou o goleiro e morreu no fundo das redes.