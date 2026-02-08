Em um jogo marcado por chuva intensa, gramado encharcado e muita dificuldade para a bola rolar, a Francana venceu o União Suzano por 3 a 0 neste domingo, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, em Franca, pelo Campeonato Paulista da Série A3. Com a vitória, a Veterana se afastou da zona de rebaixamento.
O primeiro tempo foi truncado. As poças d’água espalhadas pelo campo fizeram a bola parar com frequência, prejudicando a velocidade das jogadas. Apesar das dificuldades, eram os visitantes que criavam as melhores oportunidades, mas sem êxito na finalização.
Aos 45 minutos, o capitão Marquinhos, camisa 5 da Francana, abriu o placar em uma tentativa de cruzamento pela direita. A bola ganhou efeito, enganou o goleiro e morreu no fundo das redes.
Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o atacante Bruno Henrique ampliou para o time alviverde, dando mais tranquilidade à equipe antes do intervalo.
Ainda na primeira etapa, aos 52 minutos, Batata fez jogada individual, aplicou uma meia-lua no marcador e avançou até a linha de fundo. Na sequência, Jonathan, camisa 11 da Francana, cabeceou com perigo. Os jogadores da Veterana pediram gol, mas a juíza entendeu que o goleiro do Suzano conseguiu evitar que a bola ultrapassasse completamente a linha.
Segunda etapa
Com a chuva dando trégua no segundo tempo, o gramado apresentou melhores condições e o jogo ganhou mais ritmo. As duas equipes passaram a trocar mais passes e buscar espaços nas defesas.
A Francana explorou principalmente o lado direito do Suzano, que encontrou dificuldades para sair jogando e recorreu com frequência às ligações diretas. Mesmo enfrentando um campo ainda pesado, a Veterana manteve o controle da partida e seguiu criando as melhores chances.
Aos 39 minutos da etapa final, Bruno Henrique foi novamente decisivo. Após falta dentro da área, o atacante cobrou o pênalti com categoria e marcou seu segundo gol na partida, fechando o placar em 3 a 0.
Dentro da zona de classificação
A equipe esmeraldina subiu para a oitava colocação, dentro da zona de classificação para a fase mata-mata. O próximo desafio da Veterana será contra o União Barbarense, na quarta-feira, 11, às 19h30, fora de casa.
