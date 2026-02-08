08 de fevereiro de 2026
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 8, em Franca:

Nome: Cleusa Aparecida Amesco Soares 

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Cândida Borsario 

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
  • Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
  • Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Antônio Praciel Gomes 

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 14h30

