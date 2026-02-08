Veja o obituário deste domingo, 8, em Franca:
Nome: Cleusa Aparecida Amesco Soares
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Cândida Borsario
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
- Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Antônio Praciel Gomes
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 14h30
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.