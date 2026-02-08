08 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
BCLA

David Jackson brilha e Sesi Franca vence o Instituto na Argentina

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação
Cestinha da partida, David Jackson com a bola
Cestinha da partida, David Jackson com a bola

O Sesi Franca Basquete venceu o Instituto de Córdoba, por 89 a 68, na noite deste sábado, 7, no ginásio “Angel Sandrin”, na Argentina, pela terceira e última janela da fase de grupos da BCLA (Basketball Champions League Americas).

Já classificada para a próxima fase, a equipe brasileira ocupa a primeira colocação do grupo com quatro vitórias e apenas uma derrota.

A última partida da fase de grupos será contra o já eliminado Universidad de Concepción, do Chile, neste domingo, 8, às 22h10, também na Argentina.

O jogo

A partida começou equilibrada, com trocas de liderança ao longo do primeiro quarto. No entanto, nos minutos finais, o ataque francano foi mais eficiente e abriu vantagem com duas bolas de três pontos de Luis Rodriguez, fechando o período em 24 a 19.

Sem o capitão e ala-pivô Lucas Dias, em recuperação de uma lesão no joelho, outros dois jogadores chamaram a responsabilidade pelo lado francano. David Jackson e Corderro Bennett comandaram o ataque, com boas ações em bolas de dois e três pontos, ampliando a vantagem brasileira. O Sesi Franca marcou 27 pontos no segundo período, enquanto a defesa limitou os donos da casa em apenas 16. No intervalo, o placar apontava Franca 51 x 35 Instituto.

Na volta do intervalo, os argentinos esboçaram uma reação ao vencerem o terceiro período por 20 a 16, mas a reação não foi suficiente para ameaçar o resultado. No último quarto, o técnico Helinho Garcia promoveu a rotação do elenco francano, que manteve superioridade ofensiva e fechou o período em 22 a 13, confirmando a vitória.

O cestinha da partida foi David Jackson com 23 pontos. Além dele, outros quatro jogadores francanos tiveram dez pontos ou mais no confronto: Luis Rodriguez (17 pontos), Bennett (15 pontos), Georginho (10 pontos) e Zu Jr. (10 pontos).

Pelo lado argentino, Tomás Monacchi marcou 12 pontos.

