O gatinho Zeus, um filhote de pelagem totalmente preta, desapareceu na noite da última quinta-feira, 5, na rua José Luiz Garcia, no bairro Jardim Integração, em Franca. A família está desesperada em busca do animal e pede ajuda da população para encontrá-lo.

Segundo o tutor Leonardo Finoti, o gato saiu correndo, e não deu tempo de alcançá-lo. “Ele saiu correndo, a gente tentou correr atrás, mas não conseguiu pegar”, contou.

Características

Zeus é um gato preto, sem nenhuma mancha ou outro detalhe. No entanto, o que pode ajudar a identificá-lo são os olhos amarelos. “Ele é um gato médio, não é grande porque ainda é filhote”, completou.