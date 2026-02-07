O gatinho Zeus, um filhote de pelagem totalmente preta, desapareceu na noite da última quinta-feira, 5, na rua José Luiz Garcia, no bairro Jardim Integração, em Franca. A família está desesperada em busca do animal e pede ajuda da população para encontrá-lo.
Segundo o tutor Leonardo Finoti, o gato saiu correndo, e não deu tempo de alcançá-lo. “Ele saiu correndo, a gente tentou correr atrás, mas não conseguiu pegar”, contou.
Características
Zeus é um gato preto, sem nenhuma mancha ou outro detalhe. No entanto, o que pode ajudar a identificá-lo são os olhos amarelos. “Ele é um gato médio, não é grande porque ainda é filhote”, completou.
Zeus passou por uma cirurgia na patinha de trás e atualmente está com pinos. Segundo o tutor, os pinos não são visíveis a olho nu, mas podem ser percebidos ao tocar a região. “O pino na patinha só se percebe se colocar a mão, então caso esteja com alguém, isso vai ajudar a identificar”.
Pode estar perdido
Leonardo relatou que, em um endereço anterior, Zeus já havia fugido, mas conseguiu retornar sozinho. No entanto, como a família mora agora em um novo local, o gatinho não voltou desde o desaparecimento.
Atualmente, a família mora na rua José Luiz Garcia, cerca de cinco ruas abaixo do Bitelo Lanches, no Jardim Integração.
Tutor irá ao local para confirmar se é Zeus
Como há muitos gatos pretos na cidade, Leonardo informou que irá pessoalmente ao local caso alguém acredite ter encontrado Zeus, para confirmar se realmente se trata do animal desaparecido.
“Como tem vários gatos pretos, é mais difícil, mas eu vou ao local, eu vou reconhecer e ele também, tenho certeza de que me reconhecerá”, disse.
Contato para informações
A família pede que qualquer pessoa que tenha visto Zeus ou saiba de alguma informação entre em contato diretamente com o tutor Leonardo Finori através do telefone (16) 99414-4548.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.