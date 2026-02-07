Os francanos precisarão se organizar para não deixar a chuva molhar os planos para o fim de semana. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de perigo potencial (amarelo) e perigo (laranja) para chuvas intensas na cidade até as 23h59 deste domingo, 8.

O aviso laranja estipula de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. “Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas”, diz o alerta.

O instituto orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Sempre que possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Estimativas variam, porém há previsão de chuva