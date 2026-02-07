Os francanos precisarão se organizar para não deixar a chuva molhar os planos para o fim de semana. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de perigo potencial (amarelo) e perigo (laranja) para chuvas intensas na cidade até as 23h59 deste domingo, 8.
O aviso laranja estipula de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. “Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas”, diz o alerta.
O instituto orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Sempre que possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Estimativas variam, porém há previsão de chuva
Apesar de divergir no volume, o Climatempo também prevê chuva para este fim de semana. O volume esperado é de 34,9 milímetros para a cidade, com pancadas distribuídas tanto no sábado, 7, quanto no domingo.
A mínima esperada para o sábado é de 19°C e a máxima de 25ºC para este sábado, quando são esperados 15,2 milímetros, volume considerado moderado pelo instituto. A umidade do ar deve oscilar entre 99% e 80%, com rajadas de vento que podem chegar a 32 km/h.
No domingo, segundo a previsão, o volume deverá subir para 19,7 milímetros. Os termômetros devem oscilar entre 19°C e 23°C. A umidade poderá chegar a 100% na data, com rajadas de até 36 km/h.
Caso a previsão se concretize, a chuva dará uma trégua somente na próxima sexta-feira, 13.
