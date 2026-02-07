Veja o obituário deste sábado, 7, em Franca:
Nome: Clayton Donizete Dias Rodrigues
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
- Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Irani Garcia
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
- Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Alberto dos Santos
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Jayme Derminio
- Idade: Não informada
- Funerária: Francana
- Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 15h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.