07 de fevereiro de 2026
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 7, em Franca:

Nome: Clayton Donizete Dias Rodrigues 

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
  • Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
  • Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Irani Garcia

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
  • Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
  • Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Alberto dos Santos

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Jayme Derminio

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Francana
  • Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 15h

