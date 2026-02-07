Um carro conduzido por um homem visivelmente embriagado atingiu violentamente um poste de energia e provocou a queda de outros dois. O grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado, 7, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca, e assustou moradores do bairro.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo envolvido era um Volkswagen Gol prata, que seguia pela rua Norberto Bassalo. O carro estaria em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de energia.

A batida foi forte a ponto de o poste ter a parte de baixo completamente destruída. Com a estrutura comprometida, ele não se sustentou e caiu. O primeiro poste atingido ainda tinha uma caixa de distribuição, o que aumentou ainda mais a preocupação com riscos elétricos.