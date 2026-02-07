07 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
NO LEPORACE

Motorista alcoolizado derruba 3 postes e deixa Kombi destruída

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Carro após provocar queda de postes no Parque Vicente Leporace, em Franca
Carro após provocar queda de postes no Parque Vicente Leporace, em Franca

Um carro conduzido por um homem visivelmente embriagado atingiu violentamente um poste de energia e provocou a queda de outros dois. O grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado, 7, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca, e assustou moradores do bairro.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo envolvido era um Volkswagen Gol prata, que seguia pela rua Norberto Bassalo. O carro estaria em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de energia.

A batida foi forte a ponto de o poste ter a parte de baixo completamente destruída. Com a estrutura comprometida, ele não se sustentou e caiu. O primeiro poste atingido ainda tinha uma caixa de distribuição, o que aumentou ainda mais a preocupação com riscos elétricos.

Com a queda do primeiro poste, outros dois que estavam na sequência também foram derrubados.

O segundo poste que caiu atingiu uma Volkswagen Kombi, que estava estacionada corretamente na rua. No momento do acidente, não havia ninguém dentro do veículo. A Kombi ficou destruída devido ao peso do poste.

Além do veículo atingido, a estrutura do muro de uma casa próxima também foi danificada.

Moradores acordaram assustados

O acidente aconteceu por volta das 6h30 e acordou moradores da região, que se assustaram com o forte barulho da colisão e, ao saírem para fora, se depararam com a rua parcialmente destruída, postes caídos e fios espalhados.

Diante da situação, os moradores acionaram imediatamente a Polícia Militar.

No Gol prata estavam três homens: o motorista e mais dois passageiros. Assim que a batida aconteceu, os dois passageiros fugiram do local, deixando o motorista sozinho, que tem dificuldades de locomoção e usava muletas.

Motorista tentou mentir, mas câmeras confirmaram que ele dirigia

Quando a Polícia Militar chegou, o homem tentou se defender dizendo que não estava dirigindo. Ele afirmou aos policiais que era apenas passageiro e que um menor de idade estaria conduzindo o carro, mas teria fugido após o acidente.

No entanto, câmeras de segurança de um prédio ao lado do local do acidente registraram toda a ocorrência e confirmaram que era o próprio homem quem estava no volante no momento da batida.

Diante das imagens e após ser questionado novamente pelos policiais, ele confessou que realmente era ele quem dirigia o veículo.

Ainda segundo o relato do motorista, ele afirmou que teria conhecido os outros dois rapazes pouco antes da colisão, em uma praça no Leporace, e que não sabia onde eles moravam.

O homem estava visivelmente embriagado e, durante a abordagem, foi questionado pelos policiais sobre o consumo de bebida alcoólica. Ele confessou que havia passado a noite em uma adega, ingerindo bebidas.

Com dificuldade para andar por conta de uma limitação física nas pernas, o condutor precisou ser auxiliado pelos próprios policiais militares para entrar na viatura, utilizando muletas.

Após a ocorrência, um boletim de ocorrência foi registrado. As imagens das câmeras de segurança foram anexadas ao caso como prova.

O motorista foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu preso em flagrante.

O acidente deixou um grande prejuízo material, incluindo danos à Kombi, ao muro de uma casa e aos postes derrubados, além de causar risco à população por conta da estrutura elétrica comprometida.

A CPFL foi acionada e esteve no local para realizar a troca dos postes. Parte dos semáforos da avenida Dr. Abrahão Brickmann ficou sem funcionamento por conta da batida.

Comentários

