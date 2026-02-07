Um carro conduzido por um homem visivelmente embriagado atingiu violentamente um poste de energia e provocou a queda de outros dois. O grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado, 7, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca, e assustou moradores do bairro.
De acordo com as informações apuradas no local, o veículo envolvido era um Volkswagen Gol prata, que seguia pela rua Norberto Bassalo. O carro estaria em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de energia.
A batida foi forte a ponto de o poste ter a parte de baixo completamente destruída. Com a estrutura comprometida, ele não se sustentou e caiu. O primeiro poste atingido ainda tinha uma caixa de distribuição, o que aumentou ainda mais a preocupação com riscos elétricos.
Com a queda do primeiro poste, outros dois que estavam na sequência também foram derrubados.
O segundo poste que caiu atingiu uma Volkswagen Kombi, que estava estacionada corretamente na rua. No momento do acidente, não havia ninguém dentro do veículo. A Kombi ficou destruída devido ao peso do poste.
Além do veículo atingido, a estrutura do muro de uma casa próxima também foi danificada.
Moradores acordaram assustados
O acidente aconteceu por volta das 6h30 e acordou moradores da região, que se assustaram com o forte barulho da colisão e, ao saírem para fora, se depararam com a rua parcialmente destruída, postes caídos e fios espalhados.
Diante da situação, os moradores acionaram imediatamente a Polícia Militar.
No Gol prata estavam três homens: o motorista e mais dois passageiros. Assim que a batida aconteceu, os dois passageiros fugiram do local, deixando o motorista sozinho, que tem dificuldades de locomoção e usava muletas.
Motorista tentou mentir, mas câmeras confirmaram que ele dirigia
Quando a Polícia Militar chegou, o homem tentou se defender dizendo que não estava dirigindo. Ele afirmou aos policiais que era apenas passageiro e que um menor de idade estaria conduzindo o carro, mas teria fugido após o acidente.
No entanto, câmeras de segurança de um prédio ao lado do local do acidente registraram toda a ocorrência e confirmaram que era o próprio homem quem estava no volante no momento da batida.
Diante das imagens e após ser questionado novamente pelos policiais, ele confessou que realmente era ele quem dirigia o veículo.
Ainda segundo o relato do motorista, ele afirmou que teria conhecido os outros dois rapazes pouco antes da colisão, em uma praça no Leporace, e que não sabia onde eles moravam.
O homem estava visivelmente embriagado e, durante a abordagem, foi questionado pelos policiais sobre o consumo de bebida alcoólica. Ele confessou que havia passado a noite em uma adega, ingerindo bebidas.
Com dificuldade para andar por conta de uma limitação física nas pernas, o condutor precisou ser auxiliado pelos próprios policiais militares para entrar na viatura, utilizando muletas.
Após a ocorrência, um boletim de ocorrência foi registrado. As imagens das câmeras de segurança foram anexadas ao caso como prova.
O motorista foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu preso em flagrante.
O acidente deixou um grande prejuízo material, incluindo danos à Kombi, ao muro de uma casa e aos postes derrubados, além de causar risco à população por conta da estrutura elétrica comprometida.
A CPFL foi acionada e esteve no local para realizar a troca dos postes. Parte dos semáforos da avenida Dr. Abrahão Brickmann ficou sem funcionamento por conta da batida.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.