Um motociclista de 48 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre um carro e uma moto na noite dessa sexta-feira, 6, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu na rua Goiânia, no momento em que o motorista de um carro acessava a rua Porto Velho.

Nesse momento, a moto que descia a rua Goiânia, no sentido dos bairros Brasilândia–Jardim Paulistano, foi atingida de frente.