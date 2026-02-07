Um motociclista de 48 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre um carro e uma moto na noite dessa sexta-feira, 6, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu na rua Goiânia, no momento em que o motorista de um carro acessava a rua Porto Velho.
Nesse momento, a moto que descia a rua Goiânia, no sentido dos bairros Brasilândia–Jardim Paulistano, foi atingida de frente.
Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca. O estado de saúde dele não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.
No carro, ninguém se feriu.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Durante a fiscalização, foi constatado que tanto a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motociclista quanto o documento da motocicleta estavam vencidos. Por causa das irregularidades, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio municipal.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.