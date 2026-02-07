07 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
SUSTO

Batida entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
GCN
Estado do carro após colisão no Residencial Palermo, em Franca, na noite dessa sexta-feira
Estado do carro após colisão no Residencial Palermo, em Franca, na noite dessa sexta-feira

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma moto na noite dessa sexta-feira, 6, no Residencial Palermo, em Franca.

O carro seguia pela avenida Beatriz Fernandes Carrara e, ao acessar a rua Sargento Gilberto Bosco, bateu de frente com a motocicleta.

Na moto estavam um piloto e um adolescente, que sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes de resgate até a Santa Casa de Franca.

O estado de saúde deles não foi informado até a última atualização desta reportagem. A motorista do carro não se feriu.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

